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Ибсон: «Случалось, что выходили на тренировку с похмелья»

сегодня, 09:01

Бывший игрок «Спартака» Ибсон рассказал о своем отношении к алкоголю.

«Всё случается. У футболистов есть жизнь и помимо футбола. Почему бы не сходить с семьёй куда-то в выходной? Я тут не вижу никакой проблемы. Бывает, что у тебя нет жены и ты немного перебарщиваешь.

Могут ли игроки прийти на тренировку с похмелья? Эти истории преувеличивают, но да, случается. Хотя, конечно, не перед матчами. За три-четыре дня до игры бывает, что человек немного перебирает. Мы же люди».

Ибсон покинул «Спартак» в 2011-м и долго скитался по клубам («Сантос», «Фламенго», «Коринтианс», «Болонья», «Спорт Ресифи»), а сейчас уже достаточно длительное время выступает за «Миннесоту Юнайтед».

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Все комментарии
Гнойный
сегодня в 09:25
    Killofwrath ответил FILL3286
    сегодня в 09:21
    FILL3286:
    Кокорин каждый матч выходит с будуна и что?
    и играет вполне нормально сейчас)
    Johnny77rus
    сегодня в 09:12
    В принципе не удивлён
    FILL3286
    сегодня в 09:10
    Кокорин каждый матч выходит с будуна и что?
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