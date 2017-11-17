Боссы «Барселоны» сообщили Турану, что в клубе на него не рассчитывают

Руководство «Барселоны» сообщило полузащитнику команды Арде Турану о том, что тот не входит в планы главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде, а потому может искать себе новый клуб.

Ожидается, что турок покинет «сине-гранатовых» уже в январе.

Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован «Галатасарай». Отмечается, что «Барселона» хочет выручить с продажи игрока, за которого в свое время заплатила «Атлетико» 34 млн евро, не менее 10 млн евро.

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