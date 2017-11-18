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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.3 3.95 1.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
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Моуриньо: «Никогда не слышал, чтобы кому-то 6 раз кололи анестетик ради товарищеской игры»

сегодня, 07:33
АнглияАнглия0 : 0ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо возмущён тем, что защитника МЮ Фила Джонса, несмотря на недолеченную травму, выпустили в стартовом составе сборной Англии на товарищеский матч с Германией, сделав ему 6 уколов обезболивающего. На 25-й минуте первого тайма Джонс был заменён на Джо Гомеса.

«Я не ангел, и у меня были футболисты, которым кололи обезболивающее, чтобы они могли сыграть в официальных, решающих матчах. Но делать это ради товарищеской встречи... Получить 6 инъекций анестетика, чтобы сыграть в товарищеском матче – я никогда о таком не слышал. Но с Филом Джонсом такое произошло, ему вкололи обезболивающее, через 25 минут он ушёл с поля, и с „Ньюкаслом“ он теперь тоже сыграть не сможет.

За те 17 лет, что я явлюсь тренером, ни единому моему игроку не кололи анестетик ради товарищеской встречи».

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Все комментарии
Медив ответил VIPded
сегодня в 08:45
VIPded:
Сам Фил и захотел, скорее всего.
Угу, после того, как Дринкуотера закидали 77м за то, что он отказался ехать с травмой в сборную, как мог Фил Джонс отказаться от выхода на поле? Но при этом, типа травмы Кейна, Алли и Уинкса без проблем позволили им откосить. И все равно все трое выйдут сегодня против Арсенала. Зато из остальных клубов, футболисты должны были прибыть в сборную в любом состоянии. Иначе Гарет начнет рассказывать, какой этот футболист не-патриот. Чертов фанат шпор...
VIPded
сегодня в 08:26
Сам Фил и захотел, скорее всего.
борька
сегодня в 08:11
Ради бабла колят,калечат, нового здесь нет ничег! Деньги, спорт,деньги!
Zayac_65
сегодня в 07:56
Может Фил Джонс сам очень хотел сыграть с Германией? За свою страну?
mihaluch
сегодня в 07:44
Но то была Германия, а с Германией или товарняк или финал.
Цесаревна
сегодня в 07:43
Всё бывает когда то первый раз, привыкай переводчик, ты развалил Реал,Челси теперь разваливаешь МЮ.Без тебя Реал одни кубки за кубками собирает,с тобой 5:0 получали от провинциальных командочек, ты не тренер,и не тебе решать играть Филу или нет в игре сборных,сиди разваливается свой Манчестер дальше молча
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