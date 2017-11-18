Моуриньо: «Никогда не слышал, чтобы кому-то 6 раз кололи анестетик ради товарищеской игры»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо возмущён тем, что защитника МЮ Фила Джонса, несмотря на недолеченную травму, выпустили в стартовом составе сборной Англии на товарищеский матч с Германией, сделав ему 6 уколов обезболивающего. На 25-й минуте первого тайма Джонс был заменён на Джо Гомеса.

«Я не ангел, и у меня были футболисты, которым кололи обезболивающее, чтобы они могли сыграть в официальных, решающих матчах. Но делать это ради товарищеской встречи... Получить 6 инъекций анестетика, чтобы сыграть в товарищеском матче – я никогда о таком не слышал. Но с Филом Джонсом такое произошло, ему вкололи обезболивающее, через 25 минут он ушёл с поля, и с „Ньюкаслом“ он теперь тоже сыграть не сможет.

За те 17 лет, что я явлюсь тренером, ни единому моему игроку не кололи анестетик ради товарищеской встречи».

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