Конте: «Отсутствие Луиса в заявке на матч с МЮ было техническим решением»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал возвращение защитника Давида Луиса в основной состав команды. Напомним, у бразильского футболиста якобы возник конфликт с наставником «синих», из-за чего последний не включил Луиса в заявку на матч 11-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0). Недавно стало известно, что 30-летний бразилец заявлен на игру 12-го тура с «Вест Бромвичем».

«Отсутствие Луиса в заявке на матч с МЮ было техническим решением. Каждый футболист должен адекватно реагировать на моё решение и принимать его. Я не люблю говорить об одном игроке, мне нравится говорить о команде в целом и о предстоящем матче. Это самое важное».

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