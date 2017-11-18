Агент: «Дриусси готов выступать за Италию, если не получит вызов в сборную Аргентины»

Густаво Педросо, агент аргентинского нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, прокомментировал информацию о том, что его клиент может быть заигран за сборную Италии:

«Дриусси, выступавший за все молодёжные аргентинские сборные, всё ещё надеется получить вызов в главную команду страны. Если этого не случится, то надеть футболку сборной Италии тоже будет невероятным опытом для него.

Нам грустно от того, что происходит с национальной сборной Италии, она заслуживает только поддержки.

Себастьян – тот парень, который достаточно быстро адаптируется к новой ситуации. Он очень хорошо чувствует себя в „Зените“ и сейчас думает только о своём прогрессе и развитии».

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