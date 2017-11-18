Шюррле: «Предстоящие 4 больших матча – это хороший шанс реабилитироваться»

После поражения от «Штутгарта» (1:2) в 12-м туре Бундеслиги «Боруссии» предстоит провести 2 матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» и «Реала», а также 2 встречи чемпионата Германии с «Шальке» и «Байером». Но полузащитник «шмелей» Андре Шюррле видит в этом хорошую возможность для «Боруссии» реабилитироваться перед своими болельщиками:

«Это хорошая возможность. Болельщики всегда нас поддерживают, хотя к концу минувшей встречи они были очень разочарованы. „Боруссии“ необходимо вернуться на былой уровень, нам надо поработать над улучшением нашей физической формы, повысить выносливость и затем сразиться в этих 4 поединках».

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