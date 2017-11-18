Салихамиджич подтвердил интерес «Баварии» к Гризманну

«Бавария» — еще один претендент на нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Слухи об интересе немецкого клуба ходили еще раньше, но сегодня спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич подтвердил эту информацию.

Чтобы выкупить контракт футболиста, «Баварии» летом придется выложить 100 млн евро. Салихамиджич не стал отвергать такой вариант, но предпочитает не спешить:

«Пока еще решение не принято. У нас много времени, чтобы всё обдумать».

По информации прессы, 26-летним Гризманном интересуются также «Барселона» и «Манчестер Сити».

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