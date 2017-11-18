Салихамиджич подтвердил интерес «Баварии» к Гризманну

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 Идет второй тайм, 65’ Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 Идет второй тайм, 66’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 65’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 60’ Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2:1 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:0 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:2 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.25 3.7 2.95
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 51’ Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 0:1 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.15 3.4 3.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:4 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 Идет первый тайм, 22’ Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 0:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
19:00 23’ Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень Фонбет 2.3 2.9 3.3
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Салихамиджич подтвердил интерес «Баварии» к Гризманну

сегодня, 18:42

«Бавария» — еще один претендент на нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Слухи об интересе немецкого клуба ходили еще раньше, но сегодня спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич подтвердил эту информацию.

Чтобы выкупить контракт футболиста, «Баварии» летом придется выложить 100 млн евро. Салихамиджич не стал отвергать такой вариант, но предпочитает не спешить:

«Пока еще решение не принято. У нас много времени, чтобы всё обдумать».

По информации прессы, 26-летним Гризманном интересуются также «Барселона» и «Манчестер Сити».

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Рауль и Зидан
сегодня в 18:55
Баварии тяжело его будет подписать , и дело даже не в 100 миллионов , а в конкурентов в виде Барсы и МЮ .
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