Лосано на радаре у «Манчестер Сити»

Согласно сообщениям из СМИ, руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в приобретении полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано. Утверждается, что наставник английского клуба Хосеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере молодого мексиканского игрока. Однако нидерландский клуб не собирается расставаться с талантливым игроком так просто, по данным источника, примерная трансферная стоимость 22-летнего футболиста составляет 70 миллионов евро.



Ранее ходили слухи, что «Арсенал» также интересуется Ирвингом Лосано.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте