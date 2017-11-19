Чонтофальски: «Думал, что стадион „Санкт-Петербург“ сдадут, когда мне будет 50 лет»

Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски признался, что с нетерпением ждет посещения нового стадиона в Санкт-Петербурге.



«Новый стадион? Ага, его должны были построить то в 2011-м, то в 2015-м. Я еще думал, что его сдадут, когда мне будет 50 лет. Но пока видел его только по телевизору во время матчей Кубка конфедераций. Не могу дождаться воскресенья, когда приму участие в чествовании игроков „Зенита“».



Чонтофальски 19 ноября примет участие в чествовании игроков «Зенита», выигравших в 2007 году первые золотые медали в российской истории клуба.



Ранее Камил Чонтофальски вспоминал о жизни в Санкт-Петербурге.

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