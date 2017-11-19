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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.75 4.8
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Идет первый тайм, 32’ Логотип футбольный клуб УфаУфа 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.47 4 6.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.4 3.1
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Чонтофальски: «Мне повезло пожить и в настоящем Питере, и в американском»

сегодня, 11:22

Бывший голкипер «Зенита» Камил Чонтофальски, прибывший на днях в Санкт-Петербург, вспомнил о временах, проведенных в стане «сине-бело-голубых» и других клубах:

«Специально ли я выбрал „Тампа Бэй Роудис“, играющий в американском городе Сэнт-Питерсберг? Впервые оказался там, когда еще играл за „Флориду“. Поехали на выезд в Санкт-Петербург. Думаю, что за Санкт-Петербург? Я же жил там 7 лет, и он очень далеко отсюда! Мне повезло пожить и в настоящем Питере, и в американском. У меня даже квартира в нем была. Совсем рядом от стадиона. Городок не такой уж и маленький. Хотя по сравнению с русским Питером небольшой - там 200 тысяч живет.

Данни, конечно, спрашивал совета перед переходом в „Славию“. Я ему в красках расписал город, насколько он красивый. Был уверен, что Данни понравится. Он интересовался, где найти себе дом с бассейном. Я ответил: „Хочешь дом с бассейном? Тогда тебе в Португалию“. В Праге зимой тоже холодно. На улице купаться невозможно. Но мы ему все нашли! Очень большой дом, недалеко от центра. Купить такой сложно, но Данни снимает.

В конце 2007 года писали, что мне вот-вот дадут российский паспорт? У меня спрашивали, не хотел бы я получить паспорт, чтобы не попадать под лимит. Но тогда пришлось бы отказаться от словацкого гражданства. Этого я не хотел, потому что выступал за сборную.

Мутко - очень хороший и откровенный человек! С хорошим настроением. Для нас, иностранцев, которые только пришли в клуб, он был приятной персоной. Когда вижу его в новостях по телевизору, всегда рассказываю, что этот человек был президентом моего клуба.

Скучаю по временам, по ребятам, по футболу. Сейчас я уже не играю, а „Зенит“ - лучший этап в карьере».

Напомним, что, покинув «Зенит» в 2007 году, Чонтофальски играл в кипрском АЕЛе, греческой «Ларисе», «Славии», «Форт-Лодердейле» и «Тампа Бэй Роудис».

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Все комментарии
fcspartak ответил ПерекатиПоле
сегодня в 12:04
ПерекатиПоле:
Я в пендоском Питере тоже был. Красивый, зелёный город, с пальмами и хорошим пляжем. Родина Тома Соера. Ну а Мутко был грамотным дядькой. До переезда в Москву. Там его видимо рептилоиды подменили.
Родина Тома Соера миссури, центр страны. Не позорился бы хоть
iBragim2102
сегодня в 12:02
Тех ребят по которым ты скучаешь в Зените уже давно нет.
ПерекатиПоле
сегодня в 11:56
Я в пендоском Питере тоже был. Красивый, зелёный город, с пальмами и хорошим пляжем. Родина Тома Соера.
Ну а Мутко был грамотным дядькой. До переезда в Москву. Там его видимо рептилоиды подменили.
Смитерс
сегодня в 11:50
почему все эти члены кооператива "Озеро" раскидываются российским гражданством как своей собственностью? В Подмосковье уже целые кишлаки из русских деревень образовались с этими гостями-гражданами.
рус фан
сегодня в 11:48
Камила то же помнят в Зените, играл он нормально.
Footbolista
сегодня в 11:46
Точно сказано, амерский Питер не настоящий...))
Гус Пойет
сегодня в 11:42
У меня даже квартира в нем была.

Верх мечтаний для бомжа
нечитайло
сегодня в 11:38
повезло точно
dudka 98
сегодня в 11:36
крутой кипер был
Vladimir808
сегодня в 11:35
Мутко - очень хороший и откровенный человек!!! К. Чонтофальски говорит, у меня нет оснований ему не верить. Но куда пропал тот хороший человек?
Система смолотила?)
Gourcuff Yohanne
сегодня в 11:35
Дааа помню такого
вованыч 80
сегодня в 11:34
Мутко уже в те времена барыжил получением российского гражданства!!!!
andre_can
сегодня в 11:31
и зачем об этом писать?????
борька
сегодня в 11:27
По миру поездил,поиграл,посмотрел страны, быт,жизнь, молодчина!
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