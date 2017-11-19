Чонтофальски: «Мне повезло пожить и в настоящем Питере, и в американском»

Бывший голкипер «Зенита» Камил Чонтофальски, прибывший на днях в Санкт-Петербург, вспомнил о временах, проведенных в стане «сине-бело-голубых» и других клубах:

«Специально ли я выбрал „Тампа Бэй Роудис“, играющий в американском городе Сэнт-Питерсберг? Впервые оказался там, когда еще играл за „Флориду“. Поехали на выезд в Санкт-Петербург. Думаю, что за Санкт-Петербург? Я же жил там 7 лет, и он очень далеко отсюда! Мне повезло пожить и в настоящем Питере, и в американском. У меня даже квартира в нем была. Совсем рядом от стадиона. Городок не такой уж и маленький. Хотя по сравнению с русским Питером небольшой - там 200 тысяч живет.

Данни, конечно, спрашивал совета перед переходом в „Славию“. Я ему в красках расписал город, насколько он красивый. Был уверен, что Данни понравится. Он интересовался, где найти себе дом с бассейном. Я ответил: „Хочешь дом с бассейном? Тогда тебе в Португалию“. В Праге зимой тоже холодно. На улице купаться невозможно. Но мы ему все нашли! Очень большой дом, недалеко от центра. Купить такой сложно, но Данни снимает.

В конце 2007 года писали, что мне вот-вот дадут российский паспорт? У меня спрашивали, не хотел бы я получить паспорт, чтобы не попадать под лимит. Но тогда пришлось бы отказаться от словацкого гражданства. Этого я не хотел, потому что выступал за сборную.

Мутко - очень хороший и откровенный человек! С хорошим настроением. Для нас, иностранцев, которые только пришли в клуб, он был приятной персоной. Когда вижу его в новостях по телевизору, всегда рассказываю, что этот человек был президентом моего клуба.

Скучаю по временам, по ребятам, по футболу. Сейчас я уже не играю, а „Зенит“ - лучший этап в карьере».

Напомним, что, покинув «Зенит» в 2007 году, Чонтофальски играл в кипрском АЕЛе, греческой «Ларисе», «Славии», «Форт-Лодердейле» и «Тампа Бэй Роудис».

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