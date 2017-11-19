Семак: «Получилась хорошая игра в нашем исполнении»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 17-го тура РФПЛ против «Урала».

«Думаю, что получилась хорошая игра в нашем исполнении. В первом тайме много моментов создали, надо было забивать больше. Безусловно, мы наиграли на победу, играли хорошо, было много моментов. Конечно, были помарки в обороне, особенно в концовке встречи, когда был назначен пенальти в наши ворота. Обидно было бы выиграть этот матч с минимальным разрывом, потому что мы имели подавляющее преимущество над „Уралом“.

Плохая реализация моментов? Возможностей для взятия ворот было очень много, наверное можно говорить о нехватке мастерства или каком-то невезении. Есть небольшой осадок от того, что не забили больше, будет над этим работать.

Кротов? В последнее время он хорошо смотрится, как в матчах, так и на тренировках. Он своей игрой заслужил место в основном составе на сегодняшний матч. Молодец, что смог воспользоваться своим шансом и забить гол».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте