Керимов: «Играть некомфортно - даже тренированному организму не просто адаптироваться»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов прокомментировал выездной матч столичного клуба со «СКА-Хабаровском». Напомним, что на момент начала матча температура воздуха в Хабаровске составляла -16.3 градуса.



«Играть некомфортно - даже тренированному организму не просто адаптироваться к такой погоде. Отдельно с ребятами по этому поводу много не говорили, концентрировались на игре. Старались провести профилактические мероприятия, связанные с длительным перелетом и временной адаптацией, также чтобы не было проблем со здоровьем, которые, как правило, выявляются позже, например, переохлаждения».

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