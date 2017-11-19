Тарханов: «Нас переиграла „Уфа“ по всем статьям»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура РФПЛ против «Уфы».

«Нас переиграла „Уфа“ по всем статьям. Мы владели инициативой, но в плане созидания угроз минимум было. Только пенальти и в первом тайме штанга была. У „Уфы“ много контратак было, они могли ещё забить. Считаю, что „Уфа“ была сегодня сильнее нас.

Готовиться - это одно, а выйти на поле и продемонстрировать - это другое. Сегодня ничего не получилось продемонстрировать», - заявил Тарханов в эфире телеканала «Наш Футбол».

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