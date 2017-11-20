ФИФА: «Нет доказательств нарушения российскими футболистами антидопинговых правил»

В пресс-службе Международной федерации футбола заявили, что в ФИФА на данный момент не выявили нарушений антидопинговых правил российскими футболистами:

«ФИФА предприняла комплексные меры для выявления возможных нарушений антидопинговых правил, включая повторную проверку образцов. Из всех футболистов, упомянутых в отчете Макларена, две спортсменки в возрасте до 20 лет уже были наказаны российскими властями. По всем остальным до сих пор невозможно предоставить какие-то доказательства нарушения антидопинговых правил, но расследование остается открытым. Следует подчеркнуть, что дисквалификации нельзя накладывать на основе подозрений».

Ранее сообщалось, что все допинг-пробы, взятые на Кубке Конфедераций, были отрицательными.

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