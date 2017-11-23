Иньеста: «Тер Штеген великолепен»

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23 ноября 2017, 06:37

Полузащитник «Барселоны» отдал должное голкиперу каталонской команды после выездной встречи с «Ювентусом» (0:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов:

«Мы знаем способности Тер Штегена. Ему всё ещё есть куда расти. Он вносит решающий вклад в матчи. Вратарь „Барселоны“ должен успешно отражать те несколько ударов, которые летят в створ его ворот. И в этом смысле он великолепен.

„Барселона“ достигла своей первой цели. Мы приложили большие усилия, чтобы занять первое место в группе. Это должно помочь нашему прогрессу. Мы отлично поработали, чтобы достичь этой цели».