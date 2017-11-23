Иньеста: «Тер Штеген великолепен»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отдал должное голкиперу каталонской команды Марку-Андре Тер Штегену после выездной встречи с «Ювентусом» (0:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов:
«Мы знаем способности Тер Штегена. Ему всё ещё есть куда расти. Он вносит решающий вклад в матчи. Вратарь „Барселоны“ должен успешно отражать те несколько ударов, которые летят в створ его ворот. И в этом смысле он великолепен.
„Барселона“ достигла своей первой цели. Мы приложили большие усилия, чтобы занять первое место в группе. Это должно помочь нашему прогрессу. Мы отлично поработали, чтобы достичь этой цели».