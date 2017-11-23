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Иньеста: «Тер Штеген великолепен»

23 ноября 2017, 06:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отдал должное голкиперу каталонской команды Марку-Андре Тер Штегену после выездной встречи с «Ювентусом» (0:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов:

«Мы знаем способности Тер Штегена. Ему всё ещё есть куда расти. Он вносит решающий вклад в матчи. Вратарь „Барселоны“ должен успешно отражать те несколько ударов, которые летят в створ его ворот. И в этом смысле он великолепен.

„Барселона“ достигла своей первой цели. Мы приложили большие усилия, чтобы занять первое место в группе. Это должно помочь нашему прогрессу. Мы отлично поработали, чтобы достичь этой цели».

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
23 ноября 2017 в 10:14
А у него что, было много работы?
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
23 ноября 2017 в 09:04
Повезло с вратарем. Надеюсь будет прогрессировать еще и еще
Ювентиец
Ювентиец
23 ноября 2017 в 07:42
Мёртвый мяч вытащил, уважуха. Слов нет...
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