Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Напомним, что гостям сегодня не поможет нападающий Артем Дзюба.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Вилькер, Сампайо, Иванов, Роши, Сильва, Митришев, Лео.
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Мевля, Иванович, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Капленко, Жирков, Ригони, Кокорин.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
https://www.youtube.com/watch?v=EtbzIXixIFY
Не везёт Краснодару, если дзюба теперь за них гоняет
Не везёт Краснодару, если дзюба теперь за них гоняет
Вот только говорили мы про розданные очки.....
А Аргентине мы ничего пока не раздавали! :)))
Вот только говорили мы про розданные очки.....
А Аргентине мы ничего пока не раздавали! :)))
Опечатка: хозяевам он не поможет
Опечатка: хозяевам он не поможет