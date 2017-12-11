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11 декабря 2017, 18:30

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Напомним, что гостям сегодня не поможет нападающий Артем Дзюба.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Вилькер, Сампайо, Иванов, Роши, Сильва, Митришев, Лео.

«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Мевля, Иванович, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Капленко, Жирков, Ригони, Кокорин.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.