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«Ахмат» - «Зенит»: Капленко выйдет в стартовом составе гостей

11 декабря 2017, 18:30
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». Напомним, что гостям сегодня не поможет нападающий Артем Дзюба.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Вилькер, Сампайо, Иванов, Роши, Сильва, Митришев, Лео.

«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Мевля, Иванович, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Капленко, Жирков, Ригони, Кокорин.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Tramaldo
Tramaldo ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
11 декабря 2017 в 22:23, ред.
Исправили, спасибо.
quinn-se
quinn-se ответ евгений сылка (раскрыть)
11 декабря 2017 в 20:58
Он не "маленький провокатор", а просто огромный, ярко выраженный Па-ре-дас. ))



евгений сылка
евгений сылка
11 декабря 2017 в 20:55
Паредес играть не хочет, косяков много.
евгений сылка
евгений сылка
11 декабря 2017 в 20:37
Наш Паредес маленький провокатор,но и Иванова это тоже не красит
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
11 декабря 2017 в 20:20
Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Краснодаром». Напомним, что гостям сегодня не поможет нападающий Артем Дзюба.

Не везёт Краснодару, если дзюба теперь за них гоняет
nikolah
nikolah ответ Strikers188 (раскрыть)
11 декабря 2017 в 19:14
у Капленко Рос паспорт есть
Gunslinger
Gunslinger ответ nikot (комментарий удален) (раскрыть)
11 декабря 2017 в 19:05
Я очень рад за Капленко!
Вот только говорили мы про розданные очки.....
А Аргентине мы ничего пока не раздавали! :)))
zenitforfun
zenitforfun
11 декабря 2017 в 19:03
здесь больше интересен факт, что Кузяев в защите справа при условии Капленко в ПЗ. Хотя в Грозном Кузяеву доводилось играть на этом месте
quinn-se
quinn-se ответ Ironyfan (комментарий удален) (раскрыть)
11 декабря 2017 в 19:02
    zenitforfun
    zenitforfun ответ Strikers188 (раскрыть)
    11 декабря 2017 в 19:00
    у Капленко двойное
    quinn-se
    quinn-se
    11 декабря 2017 в 19:00
    Вперёд, Ахмат!!! Вся страна за вас сегодня!!!))))
    Strikers188
    Strikers188
    11 декабря 2017 в 18:59
    мне кажется, или Зенит забил на лимит? в старте только 4 россиянина
    евгений сылка
    евгений сылка
    11 декабря 2017 в 18:58
    Состав Краснодара или Зенита,или это мне опечатка высвечивает?
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    11 декабря 2017 в 18:49
    Напомним, что гостям сегодня не поможет нападающий Артем Дзюба.
    Опечатка: хозяевам он не поможет
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman ответ FILL3286 (комментарий удален) (раскрыть)
    11 декабря 2017 в 18:48
    Митришев то точно поучаствует в голевой атаке. Сомнений нет. Остальные 3 поделят
    Gunslinger
    Gunslinger ответ Gora Osasuna (раскрыть)
    11 декабря 2017 в 18:44
    Да уж, пора обратно собирать. С процентами!!! :)
    Gora Osasuna
    Gora Osasuna
    11 декабря 2017 в 18:42
    Состав боевой, Зениту надо уверенно выигрывать. И так уже очков раздарили сколько..
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
    11 декабря 2017 в 18:41
    4:1 будет?
    BDA8181
    BDA8181
    11 декабря 2017 в 18:34
    Удивлён что в составе Капленко , в Зените опять стали на своих ориентир делать?!
    Гость
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