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Российские каналы получили права на трансляцию матчей чемпионата мира

22 декабря 2017, 14:53

Жители России смогут увидеть матчи чемпионата мира-2018 по телевидению.

Пресс-служба ФИФА сообщает, что права на трансляцию матчей мундиаля приобрел консорциум «2 Спорт 2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ».

Права на освещение турнира предоставляются без привязки к определенным платформам, поэтому болельщики смогут следить за ходом турнира по телевидению, в интернете, на мобильных платформах и радио. 

Напомним, что российские каналы долго не могли приобрести права на показ матчей чемпионата мира, так как их не устраивали финансовые требования ФИФА.

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Все комментарии
turist82
turist82 ответ бундер (раскрыть)
22 декабря 2017 в 22:13
Я не понимаю чем ты не доволен то??? Стадионы и инфраструктуру построили...наконец то не страшно футбол смотреть, по ТВ покажут в полном объеме и бесплатно. Что тебе ещё надо то?
turist82
turist82 ответ kolpankolpan (комментарий удален) (раскрыть)
22 декабря 2017 в 22:12
Факты будут? Или как всегда - пустая болтовня?
TOMSON
TOMSON
22 декабря 2017 в 21:56
Ну так, а сумма известна? Или опять вопрос денег скрыт от народа?
MIKITA463295
MIKITA463295
22 декабря 2017 в 21:48
Наконец закончилась эта эпопея ...
Ахад
Ахад
22 декабря 2017 в 20:23
    112910415
    112910415
    22 декабря 2017 в 19:12
    и это радует
    Форвард Ювентуса
    Форвард Ювентуса
    22 декабря 2017 в 19:10
    Мутке надо срочно премию дать и наградить медалью! Такая победа!
    juchok
    juchok ответ •BLACK WOLF• (раскрыть)
    22 декабря 2017 в 19:02
    Стогниенко на евроспорте
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    22 декабря 2017 в 18:50
    Играть дома и не смотреть чемпионат было бы смешно
    бундер
    бундер
    22 декабря 2017 в 18:38
    Сколько потратили на подготовку к ЧМ денег,? Немеренно.
    А для народа денег было жалко, чтобы посмотрели по телеку футбол. Попилили бюджет и торгуются до последнего. Как к быдлу отношение.
    En Sabah Nur
    En Sabah Nur
    22 декабря 2017 в 18:19
    Вот был бы номер если бы не смогли все таки договорится)))))))
    denmig
    denmig
    22 декабря 2017 в 16:39
    Неужели!? и Кто бы сомневался? - а вот сколько реально баболло отвалилли это интересно!?
    •BLACK WOLF•
    •BLACK WOLF• ответ Тага Дага (комментарий удален) (раскрыть)
    22 декабря 2017 в 16:39
    Стогниенко если я не ошибаюсь.
    •BLACK WOLF•
    •BLACK WOLF• ответ Алексей Буренин (раскрыть)
    22 декабря 2017 в 16:38
    ВГТРК что по твоему?
    turist82
    turist82 ответ Mike_smile (раскрыть)
    22 декабря 2017 в 16:29
    И так успеют. Про олимпиаду тоже кто только не обещал что не успеют. А на деле Темнейший за такую подставу - в порошок сотрёт. Так что все будет в срок )
    Mike_smile
    Mike_smile
    22 декабря 2017 в 16:07
    Ага, трансляции со строящихся арен уже можно начать вести! Может тогда самарский и нижегородский стадионы хоть успеют закончить к июню...
    DIDI 23
    DIDI 23
    22 декабря 2017 в 16:05
    Свершилось!
    Baklan-птица гордая
    Baklan-птица гордая ответ pele. (раскрыть)
    22 декабря 2017 в 16:02
    ...исключительно покрытие крыши распил-арены...дюже вкусное , как для чукчи апельсин...
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    22 декабря 2017 в 16:00
    Новость дня, однако!!!
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    22 декабря 2017 в 15:57
    надо было что б и Россия показывал тоже
    pomor45
    pomor45
    22 декабря 2017 в 15:57
    Тёмная информация: ФИФА требования смягчила, или ТВ каналы приняли требования - тогда зачем столько упирались без толку.
    mphuZ
    mphuZ
    22 декабря 2017 в 15:57
    Как только под Мудко стул закачался, так сразу все дела начали решаться!
    Мясье
    Мясье
    22 декабря 2017 в 15:55
    ...Да ну на..ааа...выжали скидочку к католическому рождеству...
    pele.
    pele. ответ Baklan-птица гордая (раскрыть)
    22 декабря 2017 в 15:51
    Бакланы тарелку не клюют?
    loko7
    loko7
    22 декабря 2017 в 15:49
    Надеюсь в долги не влезли, а то останемся на следующий сезон без европейских чемпионатов.
    Baklan-птица гордая
    Baklan-птица гордая
    22 декабря 2017 в 15:47
    ...а у меня тарелка , не сильно и переживал...
    kokshareal
    kokshareal
    22 декабря 2017 в 15:46
    спасибо мудко, спасибо тебе за "все" ...
    cаp
    cаp
    22 декабря 2017 в 15:46
    Событие года!
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответ Colchoneros (раскрыть)
    22 декабря 2017 в 15:44
    А из чего ещё?). Ну допустим из Магадана, или Певека???
    quinn-se
    quinn-se
    22 декабря 2017 в 15:41
    Ну, слава тебе, Господи! Хоть не придётся по сопке смотреть...))
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