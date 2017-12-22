Российские каналы получили права на трансляцию матчей чемпионата мира

Жители России смогут увидеть матчи чемпионата мира-2018 по телевидению.
Пресс-служба ФИФА сообщает, что права на трансляцию матчей мундиаля приобрел консорциум «2 Спорт 2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ».
Права на освещение турнира предоставляются без привязки к определенным платформам, поэтому болельщики смогут следить за ходом турнира по телевидению, в интернете, на мобильных платформах и радио.
Напомним, что российские каналы долго не могли приобрести права на показ матчей чемпионата мира, так как их не устраивали финансовые требования ФИФА.
А для народа денег было жалко, чтобы посмотрели по телеку футбол. Попилили бюджет и торгуются до последнего. Как к быдлу отношение.
А для народа денег было жалко, чтобы посмотрели по телеку футбол. Попилили бюджет и торгуются до последнего. Как к быдлу отношение.