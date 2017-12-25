Каррера: «Где был настоящий „Спартак“? Точно не в Ливерпуле»

Наставник «Спартака» Массимо Каррера отправляется в отпуск в Италию и советует команде хорошенько отдохнуть перед возобновлением сезона:

«Перед отпуском пожелал хорошего отдыха. Поздравил с наступающими праздниками. Поблагодарил за отдачу, за то, как все играли во второй части чемпионата, после „Анжи“ (2:2). Ну и попросил как следует отдохнуть, потому что ребята нужны мне свежие в 2018 году. У нас впереди много матчей.

Нет большой разницы между нынешним „Спартаком“ и весенним, игроки-то все остались. Другим стало отношение к нашей команде. Гораздо выше давление. В прошлом сезоне каждая победа была праздником, а сейчас это нечто обязательное. От нас требуют успеха по расписанию, вот почему давление возросло. Это нормально.

Проблема „Спартака“ заключалась в том, что команда не привыкла побеждать постоянно, а ведь это очень важно для чемпиона – выигрывать и выигрывать, несмотря ни на какие успехи. В прошлом году мало кто ждал от нас такого всплеска, и где-то за счет неожиданности мы брали свое. Теперь труднее, уже никого не удивишь. Но мы, вероятно, подумали, что на инерции все будет получаться и дальше. Это ошибка. Поддерживать заданный уровень сложнее, чем однажды прыгнуть выше головы. Только истинному чемпиону это по силам.

В первую очередь вспоминается последний матч, против ЦСКА. Разгромить принципиального соперника всего через несколько дней после унижения в Ливерпуле – это действительно преодоление. Ценю, что ребята сумели таким образом переломить себя, обстоятельства, настроение.

Где был настоящий „Спартак“? Точно не в Ливерпуле. Но это пока и не та команда, которая громит „Севилью“ 5:1, давайте будем честны. Настоящий „Спартак“ – он где-то посередине. Вот против ЦСКА, как мне кажется, мы были близки к истине. „Спартак“ снова показал себя командой бойцов, это и есть наша суть».