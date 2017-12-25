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Каррера: «Где был настоящий „Спартак“? Точно не в Ливерпуле»

сегодня, 00:52

Наставник «Спартака» Массимо Каррера отправляется в отпуск в Италию и советует команде хорошенько отдохнуть перед возобновлением сезона:

«Перед отпуском пожелал хорошего отдыха. Поздравил с наступающими праздниками. Поблагодарил за отдачу, за то, как все играли во второй части чемпионата, после „Анжи“ (2:2). Ну и попросил как следует отдохнуть, потому что ребята нужны мне свежие в 2018 году. У нас впереди много матчей.

Нет большой разницы между нынешним „Спартаком“ и весенним, игроки-то все остались. Другим стало отношение к нашей команде. Гораздо выше давление. В прошлом сезоне каждая победа была праздником, а сейчас это нечто обязательное. От нас требуют успеха по расписанию, вот почему давление возросло. Это нормально.

Проблема „Спартака“ заключалась в том, что команда не привыкла побеждать постоянно, а ведь это очень важно для чемпиона – выигрывать и выигрывать, несмотря ни на какие успехи. В прошлом году мало кто ждал от нас такого всплеска, и где-то за счет неожиданности мы брали свое. Теперь труднее, уже никого не удивишь. Но мы, вероятно, подумали, что на инерции все будет получаться и дальше. Это ошибка. Поддерживать заданный уровень сложнее, чем однажды прыгнуть выше головы. Только истинному чемпиону это по силам.

В первую очередь вспоминается последний матч, против ЦСКА. Разгромить принципиального соперника всего через несколько дней после унижения в Ливерпуле – это действительно преодоление. Ценю, что ребята сумели таким образом переломить себя, обстоятельства, настроение.

Где был настоящий „Спартак“? Точно не в Ливерпуле. Но это пока и не та команда, которая громит „Севилью“ 5:1, давайте будем честны. Настоящий „Спартак“ – он где-то посередине. Вот против ЦСКА, как мне кажется, мы были близки к истине. „Спартак“ снова показал себя командой бойцов, это и есть наша суть».

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Все комментарии
Shagrath82
Shagrath82 ответил parallels
сегодня в 06:22
parallels:
напомни. а я тебе напомню, что это сильный клуб. слабых, как аек, в плей-офф не бывает. а на какой стадии вы облажались, и не раз? что-то не могу припомнить 😄
Сильнее Ливерпуля? А Бней Йегуда??
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:14
Тот факт, что ЛЧ ‑ не для клубов РФПЛ, не обсуждается!
parallels
parallels ответил Shagrath82
сегодня в 05:39
Shagrath82:
Так это Каррера виноват с Аеком? Ну вот он корень всех бед. Андерлехт напомнить?
напомни. а я тебе напомню, что это сильный клуб. слабых, как аек, в плей-офф не бывает. а на какой стадии вы облажались, и не раз? что-то не могу припомнить 😄
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:37
Скорее всего в матчах с Марибором, Анжи и Тосно! С Севильей просто сказочно повезло, с Ливером класс игроков сказался, сравнивать матчи с тем же Зенитом 1:5 и 3:1 тут скорее всего Спартаку большой минус, в матчах с ЦСКА 1:2 и 3:0 тут уже плюс. Так, что Спартак временами сверкает, а временами горит, это не есть постоянство. Так, что тут скорее всего соглашусь со словами Карреры: "Настоящий „Спартак“ – он где-то посередине". А именно как я уже писал в матчах с Марибором, Анжи и Тосно и т.д.
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23
сегодня в 05:10
Где был настоящий Спартак - вопрос дискуссионный) Предлагаю особо умненьким подумать над риторическими (отвечать не обязательно):
1. Где был настоящий Игорь в 43 матче подряд?!
2. Что делать с Бакланами?! Теми что На крыше и теми, что под ней?!
Shagrath82
Shagrath82 ответил parallels
сегодня в 05:08
parallels:
только мы эту бню прошли. а что там спартак с аеком? кстати, в стоимость билета входил просмотр ещё одного вида спорта, популярного в тарасовке: кто дальше метнёт свой шарф.
Так это Каррера виноват с Аеком? Ну вот он корень всех бед. Андерлехт напомнить?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:51
Настоящий "Спартак" был тогда, когда выигрывал у "Зенита" и цска.
У коней тогда "блистал" сам Кучаев, с начала на поле, а потом и вне его.
А в матче с "Ливерпулем" просто был обыкновенный несчастный случай.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:40
А где творчество?
Одни и те же персонажи с типовыми комментариями.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:34
Не бывает больших побед без проигрыша пусть помнят каждый до конца карьеры с Каррерой что только достойная игра в каждом матче команды может сгладить ту рану и смыть позор.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:14
7-0 бесследно не пройдёт.
parallels
parallels ответил Shagrath82
сегодня в 03:49
Shagrath82:
А мне за проигрыш Бней Йегуде. кстати впервые слышу этот клуб. Но Зенька дал повод стыдится
только мы эту бню прошли. а что там спартак с аеком? кстати, в стоимость билета входил просмотр ещё одного вида спорта, популярного в тарасовке: кто дальше метнёт свой шарф.
Shagrath82
Shagrath82 ответил parallels
сегодня в 03:38
parallels:
мне даже под бой курантов будет очень стыдно за спартак! но 7 бокалов за ночь выпью)
А мне за проигрыш Бней Йегуде. кстати впервые слышу этот клуб. Но Зенька дал повод стыдится
Shagrath82
Shagrath82 ответил parallels
сегодня в 03:36
parallels:
ты уже реально запарил своим нытьём. замечаешь только отдельные редкие победы, в то время, когда все остальные судят о спартаке в комплексе. образ самого тупого клуба формировался не один год, уж поверь. мне лень перечислять всякие бани, дезеувов, файеры, шарфы на поле. остановлюсь на счёте: 5:0, 5:1, 5:2 - забыл? и как позорно вас регулярно натягивают на вашей же поляне любые клубы, начиная с дохленького аека. пс: с каких пор 3:1 ты называешь разгромом? а, ну спартач же - кого я спрашиваю.
последний счет был 3-1 и не в пользу бакланов
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 03:23
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 03:17
    А я уже соскучился по чемпу...
    parallels
    parallels ответил d_fincher
    сегодня в 03:14
    d_fincher:
    Опять понабежали фаны Зенита и ЦСКА, просочились в топ и радуются. А меня уже банили за то, что обращался к ним (весьма корректно) и намекал, что как бы ни был плох Спартак, но ЦСКА он прошел 3-0, а Зенит он прошел 3-1. Вы кудааа слабее Спартака, доказано на поле, а не в комментиках. Так что чем больше вы глаголите о Ливерпуле, тем больше людей вспоминает два ваших разгрома Спартаком.
    ты уже реально запарил своим нытьём. замечаешь только отдельные редкие победы, в то время, когда все остальные судят о спартаке в комплексе. образ самого тупого клуба формировался не один год, уж поверь. мне лень перечислять всякие бани, дезеувов, файеры, шарфы на поле. остановлюсь на счёте: 5:0, 5:1, 5:2 - забыл? и как позорно вас регулярно натягивают на вашей же поляне любые клубы, начиная с дохленького аека. пс: с каких пор 3:1 ты называешь разгромом? а, ну спартач же - кого я спрашиваю.
    Mяyчeло
    Mяyчeло
    сегодня в 03:14
    Как всегда Соукалова и Славнов/Северный/Егориум бомбят с нескольких аккаунтов) не хватает Манго и Литейного.
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 02:27
    Опять понабежали фаны Зенита и ЦСКА, просочились в топ и радуются. А меня уже банили за то, что обращался к ним (весьма корректно) и намекал, что как бы ни был плох Спартак, но ЦСКА он прошел 3-0, а Зенит он прошел 3-1. Вы кудааа слабее Спартака, доказано на поле, а не в комментиках. Так что чем больше вы глаголите о Ливерпуле, тем больше людей вспоминает два ваших разгрома Спартаком.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 02:24
    Хоть и говорят, что спартак нужно расформировать (типа позор России и т.д.), но без них было бы скучно)) Спартачок как никто другой умеет поднять настроение и дать повод для уймы шуток и приколов))
    Каррере остается пожелать новых рекордов, теперь уже в ЛЕ, уверен, в спартак вмещается больше 7 мячей!
    Знак со стрелкой на груди
    Знак со стрелкой на груди ответил MALOVAR
    сегодня в 02:09
    MALOVAR:
    3:1
    5-1 и опустевший наполовину гостевой сектор по ходу матча звучит как-то убедительнее))))
    sergey08
    sergey08
    сегодня в 02:04
    Заходит в бар расстроенный болельщик Спартака. Бармену:
    -«Дай мне водки 0,5»
    Бармен:
    -«Может сразу 0,7?»
    fcspartak
    fcspartak
    сегодня в 01:59
    Как обычно сидит на нашей 3-4 человека с разных акков, лайкают друг друга) и пытается создать видимость какой то популярности проектов)
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 01:51
    И на старуху бывает проруха.
    В 43-ем году Барса влетела Реалу 1-11.
    Всякое бывает.Болельщиков не убавилось.
    Вперёд,Спартак.
    parallels
    parallels
    сегодня в 01:47
    мне даже под бой курантов будет очень стыдно за спартак! но 7 бокалов за ночь выпью)
    drive45
    drive45
    сегодня в 01:36
    А кому легко, чемпионам тем более. Сражайтесь, боритесь- шансы есть.
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Sully
    сегодня в 01:35
    3:1
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 01:34
    С ЦСКА были на 50%. сами собой,потому что понимали ,что имеем дело со слабой командой ,да и мысли уже об отпуске были
    shur
    shur
    сегодня в 01:21
    ...ЦСКА-не показатель,по крайней мере на текущий момент точно!!!!!!!!!!!!!!!
    Даниил Зашихин
    Даниил Зашихин
    сегодня в 01:13
    вот в ливерпуле он и был
    Великая Украина за ливерпуль и спартак
    Великая Украина за ливерпуль и спартак
    сегодня в 01:05
    Спартак лучший клуб россии. Любой другой проиграл бы с двухзначным счетом!
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