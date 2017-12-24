Заболотный рассказал о конкуренции с Дзюбой за попадание на ЧМ-2018

Новичок «Зенита» Антон Заболотный поделился мнением о конкуренции среди нападающих за попадание в состав сборной России на ЧМ-2018.

«Спокойствия по поводу пребывания в обойме сборной России нет. И не будет ни у кого до момента объявления состава на турнир. Все предыдущие матчи и достижения ничего не гарантируют. И уж точно они ничего не будут значить, если кто-то перестанет прогрессировать и соответствовать требованиям сборной. Черчесов в этом смысле жесткий тренер, он прямо говорил: перестанете показывать футбол, который я хочу видеть, – вас здесь не будет.

Что касается ощущения о том, что у Кокорина со Смоловым в национальной команде сейчас особый статус, так ребята этот статус заслужили и постоянно его подтверждают! Очевидно же, что они среди сильнейших нападающих страны.

Что касается мнения о том, что я вытеснил из сборной Дзюбу, то я так не считаю. Артем очень хороший нападающий, все знают, насколько сильно Дзюба может играть. Думаю, конкуренция между нами продолжается. Месяцы перед чемпионатом мира станут решающими – тогда и выяснится, кто лучше смог себя показать», - сказал Заболотный.