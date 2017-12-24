Заболотный рассказал о конкуренции с Дзюбой за попадание на ЧМ-2018

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Выбирайте второго центрального полузащитника для символической сборной РФПЛ!
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Турция. Супер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
  • Главные новости
  • Все новости
00:52
Каррера: «Где был настоящий „Спартак“? Точно не в Ливерпуле»41
23:29
«Тоттенхэм» предложит долгосрочный контракт одному из своих лидеров14
22:22
Вратарь «Зенита» считает переход в ХИК шагом в Европу37
20:19
Возвращение Мхитаряна в «Боруссию» вряд ли состоится14
18:45
Туран близок к переходу в «Бешикташ»21
00:54
«Арсенал» хочет подписать капитана «Милана»6
00:39
Полузащитник «Ростова» может отправиться в Румынию1
00:16
Месси отвез детей повидаться с Сантой14
00:00
Голкипер «Шапекоэнсе», переживший авиакатастрофу, забил гол4
23:43
Саутгейт - о посещении детской больницы: «Смотришь на жизнь по-другому»1
23:18
Паулиньо: «Очень рад победе над „Реалом“»9
23:17
Хамес: «Я очень доволен первыми месяцами в „Баварии“!»3
23:03
Эррера отреагировал на критику Невилла4
22:34
Перес призвал болельщиков «Реала» поддержать Зидана19
22:05
«Реал» вернулся к кандидатуре Икарди после поражения от «Барселоны»20
21:48
Нападающий «Саутгемптона» дисквалифицирован на три матча4
21:36
«Галатасарай» победил в первом матче после возвращения Терима5
21:24
Семин проводит отпуск, катаясь на лыжах35
21:22
«Ливерпуль» готов подписать вратаря ПСЖ9
21:15
Хави считает, что назначение Вальверде тренером пошло Месси на пользу19
20:57
Обамеянг: «Я больше не хочу переходить в „Реал“»31
20:55
«Фенербахче» следит за хавбеком «Кристал Пэлас»0
20:44
«Севилья» рассматривает Тухеля как претендента на должность тренера3
20:39
Анри высмеял сообщения о том, что «Реал» может уволить Зидана37
20:13
«Барселона» опубликовала видео из раздевалки после разгрома «Реала»55

Заболотный рассказал о конкуренции с Дзюбой за попадание на ЧМ-2018

вчера, 22:48

Новичок «Зенита» Антон Заболотный поделился мнением о конкуренции среди нападающих за попадание в состав сборной России на ЧМ-2018.

«Спокойствия по поводу пребывания в обойме сборной России нет. И не будет ни у кого до момента объявления состава на турнир. Все предыдущие матчи и достижения ничего не гарантируют. И уж точно они ничего не будут значить, если кто-то перестанет прогрессировать и соответствовать требованиям сборной. Черчесов в этом смысле жесткий тренер, он прямо говорил: перестанете показывать футбол, который я хочу видеть, – вас здесь не будет.

Что касается ощущения о том, что у Кокорина со Смоловым в национальной команде сейчас особый статус, так ребята этот статус заслужили и постоянно его подтверждают! Очевидно же, что они среди сильнейших нападающих страны. 

Что касается мнения о том, что я вытеснил из сборной Дзюбу, то я так не считаю. Артем очень хороший нападающий, все знают, насколько сильно Дзюба может играть. Думаю, конкуренция между нами продолжается. Месяцы перед чемпионатом мира станут решающими – тогда и выяснится, кто лучше смог себя показать», - сказал Заболотный.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Каррера: «Где был настоящий „Спартак“? Точно не в Ливерпуле»
Сегодня, 00:52 41
Вратарь «Зенита» считает переход в ХИК шагом в Европу
Вчера, 22:22 37
Полузащитник «Спартака» заявил о готовности перейти в «Карабах»
Вчера, 19:07 27
Дед Мороз из Великого Устюга посетит матчи ЧМ-2018
Вчера, 18:34 11
Агент: «Смольников - боец, и он никогда не смирится с ролью запасного»
Вчера, 12:22 28
Глушаков: «Скоро в холод, приступаю к делу»
Вчера, 10:13 30
Обсудить
Все комментарии
Есть медали
Есть медали
сегодня в 06:09
2 самых забивалы что ли ???
cska plus
cska plus
сегодня в 05:36
Два бревна хотят друг друга вытеснить.
112910415
112910415
сегодня в 05:21
сложно для понимания
тренировки Зенита Черчесов не посещает... где он увидит искромётную игру этих кандидатов?
ДСА
ДСА
сегодня в 05:15
В этом споре фаворит Заболотный.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 02:49
Смешно!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 02:10
Оба там не нужны нафиг
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 00:56
Заболотный - полное дерево, зачем Зенит собирает весь этот хлам.
Saang
Saang
сегодня в 00:30
Конкурировать с Дзюбой можно только за место главного бревна Бакланистана
13 RUS
13 RUS
сегодня в 00:19
Вы оба в сборной не нужны,че вы несете
mat73
mat73
сегодня в 00:17
Дзюбу уже всерьез никто не воспринимает, даже вчерашние дублёры и мальчишки из ФНЛ.
морозз
морозз
сегодня в 00:13
На данный момент Дзюба намного сильнее За'болотного как по качеству игры, так и по опыту игр на высоком уровне! Другой вопрос зачем они нужны Зениту, оба будут и дальше протирать лавку, получать огромную зарплату и потихоньку превращаться в кипарисы или бамбук!
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 00:02
конкуренция двух бревен может привести к пожару!

Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:55
Сначала надо с Дзюбой за место на лавке побороться, а уж потооооооом думать об основе.
Но скорее всего оба мимо ЧМ просидят!!!
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:51
одна из тех новостей,когда можно читать только комменты
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
вчера в 23:50
...хрен редьки не слаще...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:47
У Дзюбы мало шансов попасть на ЧМ.....

А это.....
Наколотить 20 голов в оставшихся 10-ти матчах.......что фантастика и абсурд....
Покопаться в гинеалогическом древе и найти родственные ветви с Мутко...что тоже фантастика...
Срочно попросить в Панаме или Сенегале политического убежища и внедриться в сборную новой державы....
Или с утра до ночи бегать под окнами Черчесова в красно-белой форме крича "Спартак-чемпион".....

Но наврятли Артёмка на всё это пойдёт....и придётся ему смотреть ЧМ по телевизору......
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:39
Зачем Зениту дрова?...у них же газ есть...
Мигалков
Мигалков
вчера в 23:27
Прочитал вью Заболотного о конкуренции с Дзюбой и почему-то вспомнился рассказ Пришвина: "Разговор деревьев".)
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:22
Дзюбе с Кокой тоже тесно было вместе ,но в обиде никто не остался .Правда сегодня Саня по кавказцам пошел
Kрейсер
Kрейсер
вчера в 23:17
Чтобы выиграть конкуренцию у Дзюбы - нужно показывать "усы" лучше него.
А это не просто.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 23:16
Поставить обоих в штрафной, от кого больше в ворота отскочит, тот и победил, че там думать.
Colonist
Colonist
вчера в 23:16
Это наезд на Дзюбу?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:10
Ты попробуй сначала выиграть у него конкуренцию за право попадать в заявку.
борька
борька
вчера в 23:07
Забьет 23 гола, и зазвездится! Или штаны протрет!
Alex-96
Alex-96
вчера в 23:05
С Дзюбой сейчас только за место на лавке конкурировать можно. Играть на ЧМ будут Смолов с Кокориным, ну просто больше совсем некому. А условный Заболотный может быть в заявке тупо для ее полного заполнения.
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:01
Дзюбу никто не собирается брать с лавки на ЧМ-2018.
Но он, при всех недостатках, более сильный нападающий, чем ты.
А тебя просто поставили на заметку, как и еще полсотни других игроков.
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23
вчера в 22:55
То, что оба этих парня всё ещё рассчитывают попасть в заявку сборной на ЧМ, как нельзя лучше говорит о её «силе». Оба ни о чём!
Faustello
Faustello
вчера в 22:49
Парням на лавке надо аккуратнее друг с дружкой рядом, если две деревяшки долго трутся, может вся скамейка полыхнуть!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100