Колосков: «Предпосылок к отставке Мутко нет»

Сегодня в Москве состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором президент организации Виталий Мутко может подать в отставку. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не верит в такой исход:

«Что касается Виталия Леонтьевича, то тут идет речь исключительно об Олимпийских играх. Понятное дело, ФИФА в курсе, что происходит, но каких-то сигналов, насколько я знаю, нет. В любом случае есть комитет по этике ФИФА, который может по своей собственной инициативе открыть досье. Но опять же сегодня нет такой информации, что у них есть такое желание. По моему мнению, его и не будет, потому что не стоит затевать такую бучу перед чемпионатом мира вокруг председателя оргкомитета ЧМ.

Я не вправе ожидать неожидаемое. Я говорю о том, что объективных предпосылок к этому сегодня нет».