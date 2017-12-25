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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Колосков: «Предпосылок к отставке Мутко нет»

сегодня, 15:42

Сегодня в Москве состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, на котором президент организации Виталий Мутко может подать в отставку. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не верит в такой исход:

«Что касается Виталия Леонтьевича, то тут идет речь исключительно об Олимпийских играх. Понятное дело, ФИФА в курсе, что происходит, но каких-то сигналов, насколько я знаю, нет. В любом случае есть комитет по этике ФИФА, который может по своей собственной инициативе открыть досье. Но опять же сегодня нет такой информации, что у них есть такое желание. По моему мнению, его и не будет, потому что не стоит затевать такую бучу перед чемпионатом мира вокруг председателя оргкомитета ЧМ.

Я не вправе ожидать неожидаемое. Я говорю о том, что объективных предпосылок к этому сегодня нет».

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 17:50
Конечно не уйдет. Пока не попросят уйти.
Tiger15
Tiger15
сегодня в 17:45
Эх Колосков,Колосков! Уважай свой возраст

,лучше бы промолчал, а так - это подхалимаж старика.Стыдно,очень неприятно.
112910415
112910415
сегодня в 17:25
ложно понимаемая принципиальность - примерно так это называется
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 17:18
А ведь именно при Колоскове жрал Спартак бромантан.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 17:12
Причём тут комитет по этике ФИФА, вы своих мозгов не имеете что ли?
FROLL 001
FROLL 001 ответил Мельгарехо
сегодня в 17:08
Мельгарехо:
этого скота давно пора расстрелять
Без Мутко ждал бы Спартак чемпионство еще бы 16 лет. Вы вообще его фото должны в рамочке хранить на видном месте в своем музее! Гыгыгыгы!
loko7
loko7
сегодня в 16:53
Мутко наверное тоже получит звание "Почетный президент РФС".
Nek35
Nek35
сегодня в 16:47
Колосков: «Предпосылок к отставке Мутко нет»
Есть и уже дано и словами их не описать по всяким причинам,главное не материться нельзя тут!!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 16:46
Стыдно должно быть старикашке, хотя о чём я.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:45
Никто не хочет отделить себя от кормушки, колосков первый.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:34
Но чувствую, что скоро они появятся! Впрочем, он уже многим настолько надоел, что его можно отправлять в отставку прямо сейчас)
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 16:31
на воре и шапка горит
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:26
Почетный президент РФС, который построил на деньги РФС замки всем родственникам и вообще гонял все средствачерез собственные компании в свое время, фигни не скажет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:25
Мутко похож на "Титаник", если потонет, то очень быстро.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:23
После этих слов к Колоскову тоже никакой веры.
Alex-96
Alex-96
сегодня в 16:16
Если я правильно понял колоска, то мудко надо будет гнать тогда, когда он также обделается с футболом как с олимпиадой. Ну будет скоро сборная и клубы в ”нейтральных” трениках от уефа играть, тогда может решат что пора витале на выход.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:15
Кер с ним нехай рулит после ЧМ "четвертуем"..)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:04
ВСЯ СТРАНА "СЛЁЗНО" ПРОСИТ МУТКО ОСТАТЬСЯ И НЕ БРОСАТЬ НАС В ТРУДНУЮ МИНУТУ!
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 16:03
И вообще у нас всё за...сь! Проведём самый незабываемый Чемпионат Мира и сами же его выиграем!
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 16:00
Значит надо гнать без предпосылок
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 15:57
этого скота давно пора расстрелять
Efimych
Efimych
сегодня в 15:53
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 15:46
    НУ И ОТЛИЧНО ! НАДО ДАТЬ ВИТАЛИКУ ПОРАБОТАТЬ !!!

    ГЫ-ГЫ
    пелеvin
    пелеvin
    сегодня в 15:46
    ...сказал как отрезал (((
    311
    311
    сегодня в 15:44
    Не знаю как насчет предпосылок, но ссылку он давно заслужил, да времена не те!)
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