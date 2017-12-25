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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Вратарь «Локомотива» рассказал о том, как живет ПФЛ

сегодня, 13:35

30-летний голкипер Антон Коченков является воспитанником «Локомотива», но пришлось проделать долгий путь по низшим лигам, прежде чем он смог вернуться в стан «железнодорожников». Все последние матчи московского коллектива не обошлись без участия Коченкова. Вратарь рассказал о своем раннем этапе карьеры:

«Понимал, что в „Локомотиве“ до меня очередь вряд ли дойдет, на тот момент мне было 18-20 лет, нужно было играть, искать шансы. Поэтому ушел в аренду во вторую лигу за игровой практикой. Не помню, как получился вариант с „Нижним Новгородом“. Но в дальнейшем клуб даже выкупил меня, как мы поднялись в высший дивизион.

Вообще, нижегородские годы очень светлые – я же потом еще и за „Волгу“ играл – вспоминаю с теплотой. Дело не только в футболе. Я начал жить один, зарабатывать хоть какие-то деньги. А команды у нас были хорошие, со многими игроками до сих пор общаемся: с Васиным, Черевко, Гетигежевым.

Да и с руководством тех клубов я на связи, очень хорошие люди. Как-то все по-доброму и позитивно сложилось.

В „Нижем Новгороде“ получал 50 тысяч в месяц. 20-летнему парню в то время хватало. Снимали одну квартиру на двоих с Черевко, надо было рационально расходовать средства. Грандиозного ничего не покупал, да и копить не особо получалось. Только на жизнь!

Вторая лига — это сплошные переезды. Нам в „Нижнем Новгороде“ повезло: руководство серьезно подошло к делу, у нас был новый комфортный автобус. У остальных команд из зоны „Урал-Поволжье“ транспорт был куда хуже. А расстояния порой покрывали немыслимые – Оренбург, Учалы, что-то еще. Незабываемые впечатления».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Мельгарехо
сегодня в 18:16
Мельгарехо:
Коченков думал, что его по жалеют из-за такой зарплаты, до больше половины нищебродов этой страны не получают такую зарплату в 50 тысяч.
На таких вот "нищебродах" держится и кормится вся Россия ,и Москва в первую очередь...
Vadik
Vadik
сегодня в 18:08
Нормальные денги 50 тр. Удивительно, что не хватало на жизнь.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 17:04
Знает цену деньгам, не то что болотные бакланы
eaguar
eaguar
сегодня в 17:02
В ПФЛ тоже играть нужно .
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 16:54
Правильным путём пока идёт, желаю удачи и дальше!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:39
Да, не жизнь, а настоящее приключение! И не только он мог бы такое о себе рассказать) Даже когда ты родился в Москве, то тебе очень сложно сходу стать важной частью одного из московских футбольных клубов.
Филипповых
Филипповых
сегодня в 16:03
Хорошие воспитанники - игроки "локомотима" в клупе, закрепившимся на веки на 10 месте рпл - не остаются.
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 15:56
Коченков думал, что его по жалеют из-за такой зарплаты, до больше половины нищебродов этой страны не получают такую зарплату в 50 тысяч.
борька
борька
сегодня в 15:29
Теперь на самолетах, а потом на косм. Аппаратах!
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил Мельгарехо
сегодня в 15:18
Мельгарехо:
какая наглость, не доволен зарплатой в 50 тысяч, он должен вообще бесплатно играть и радоваться, что в РПЛ играют такие звезды как Паредес и Дриусси
Валерий Георгиевич, вы всё-таки сбрили усы :)))) зачёт )))
mat73
mat73
сегодня в 15:06
ФК Горняк, город Учалы, Башкирия! ностальгия...
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 15:05
...по тем временам без малого 2000$ + спецуха ( adidas , nike ) + питание ...
...по клубам шлялся и продажную любовь покупал , иначе бы деньжатки оставались...
juchok
juchok ответил cska plus
сегодня в 14:55
cska plus:
Полтинник нормальные бабки, а не скажешь, что сейчас получаешь? Чужие деньги не считаю, на здоровье, просто из любопытства.
тоже самое, только в евро!
cska plus
cska plus
сегодня в 14:47
Полтинник нормальные бабки, а не скажешь, что сейчас получаешь? Чужие деньги не считаю, на здоровье, просто из любопытства.
Elves
Elves ответил Miaf
сегодня в 14:27
Miaf:
Не то, чтобы большая сумма, но для 20 летнего отличная
Для 2007 года это была довольно большая зарплата. Средняя зп по Москве была 22к.
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 14:15
какая наглость, не доволен зарплатой в 50 тысяч, он должен вообще бесплатно играть и радоваться, что в РПЛ играют такие звезды как Паредес и Дриусси
Miaf
Miaf
сегодня в 13:55
Не то, чтобы большая сумма, но для 20 летнего отличная
Самовлюблённый Конь
Самовлюблённый Конь
сегодня в 13:55
многие и сейчас получают значительно меньше, и ничего, живут как-то, детей растят...
Хряк Тарасовский
Хряк Тарасовский
сегодня в 13:49
В 2007 это даже в Москве неплохая зарплата, явно выше средней!
Elves
Elves
сегодня в 13:46
В 2007 получал 50к и хватало только на жизнь? Нифиговые у него запросы.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 13:45
головой думай, что побольше получать) хотя наших СССРовских чернобыльцев и отцов ни разу нигде к награде даже не предложили... отец чернобылец,
juchok
juchok
сегодня в 13:39
20-летнему полтинник норм!
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