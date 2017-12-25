Вратарь «Локомотива» рассказал о том, как живет ПФЛ

30-летний голкипер Антон Коченков является воспитанником «Локомотива», но пришлось проделать долгий путь по низшим лигам, прежде чем он смог вернуться в стан «железнодорожников». Все последние матчи московского коллектива не обошлись без участия Коченкова. Вратарь рассказал о своем раннем этапе карьеры:

«Понимал, что в „Локомотиве“ до меня очередь вряд ли дойдет, на тот момент мне было 18-20 лет, нужно было играть, искать шансы. Поэтому ушел в аренду во вторую лигу за игровой практикой. Не помню, как получился вариант с „Нижним Новгородом“. Но в дальнейшем клуб даже выкупил меня, как мы поднялись в высший дивизион.

Вообще, нижегородские годы очень светлые – я же потом еще и за „Волгу“ играл – вспоминаю с теплотой. Дело не только в футболе. Я начал жить один, зарабатывать хоть какие-то деньги. А команды у нас были хорошие, со многими игроками до сих пор общаемся: с Васиным, Черевко, Гетигежевым.

Да и с руководством тех клубов я на связи, очень хорошие люди. Как-то все по-доброму и позитивно сложилось.

В „Нижем Новгороде“ получал 50 тысяч в месяц. 20-летнему парню в то время хватало. Снимали одну квартиру на двоих с Черевко, надо было рационально расходовать средства. Грандиозного ничего не покупал, да и копить не особо получалось. Только на жизнь!

Вторая лига — это сплошные переезды. Нам в „Нижнем Новгороде“ повезло: руководство серьезно подошло к делу, у нас был новый комфортный автобус. У остальных команд из зоны „Урал-Поволжье“ транспорт был куда хуже. А расстояния порой покрывали немыслимые – Оренбург, Учалы, что-то еще. Незабываемые впечатления».