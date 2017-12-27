Еленцева: «Акционеры клуба будут максимально способствовать развитию „Торпедо“»

Новый президент «Торпедо» Елена Еленцева, которая сменила на этом посту Александра Тукманова, прокомментировала свое назначение.

«С завтрашнего дня я вступаю в должность президента „Торпедо“. Моя первая задача – разобраться со всеми финансовыми сложностями, которые есть у клуба, завершить полноценный аудит. „Торпедо“ как футбольный клуб, клуб с великой историей, должен развиваться. Команда должна укрепляться и усиливаться по позициям. Движение вперёд – это важно. Что касается турнирной таблицы, то ещё месяц назад о выходе в ФНЛ нельзя было даже и подумать. Но последние новости о клубе „Арарат“ уже позволяют думать о повышении в классе. Теперь это не выглядит нереализуемой задачей. Конечно, нужно оценивать текущее состояние клуба и команды, поэтому пока рано говорить о конце сезона. Кроме того, очень многое зависит от тренерского штаба и игроков. Перед „Торпедо“ стоит одна задача – побеждать в каждом матче. Так будет всегда. Мы будем решать вопросы по мере их поступлений, а пока могу заверить, что акционеры клуба будут максимально способствовать развитию „Торпедо“.

Болельщиков волнует домашний стадион. „Торпедо“ будет играть на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Единственное, что может вызвать паузу, — реконструкция арены. Зато реконструированный современный стадион для клуба с лихвой восполнит неудобства. В любом случае мы идём навстречу болельщикам „Торпедо“ и будем прилагать все усилия, чтобы они были довольны клубом и командой».