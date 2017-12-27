Селюк: «От Паредеса столько было ожиданий»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансферную кампанию «Зенита» в минувшее летнее окно.

«Затраченные средства и футболисты, мягко выражаясь, не совсем соответствуют соотношению „цена-качество“. Кто-то говорит, что это „сборники“, но я знаю, как продаются игроки. Если надо продать, то их и в сборную пригласят, и на несколько раз. В Латинской Америке существует специальная программа. К сожалению, в России такой нет.

От Леандро Паредеса столько было ожиданий! Столько Фурсенко говорил о том, что это звезда, 23 миллиона потрачено… За эти деньги можно привести гораздо более серьёзного игрока. Паредес играл в средних клубах Италии. Если бы он реально на что-то претендовал или раскрылся там, то он бы даже не оказался в „Зените“. Кто оказывается в России? Луис Адриано, в Италии самый ужасный трансфер, или Паредес. А в нашей стране начинают приводить в порядок одного, второго, на которых там уже плюнули. В „Зените“ мне нравится Далер Кузяев. Видна его самоотдача. Безусловно, у него есть не самые выразительные игры, но Далер подстраивается. Он хороший футболист.

Мутко говорит, что не переживает за крупные клубы, потому что они приводят хороших игроков, а маленькие – плохих. Я вижу здесь ошибку. В России только процентов десять участников процесса понимает футбол с точки зрения заработков. Мутко, РФС, спортивные директоры и президенты больших клубов должны ратовать за то, чтобы выстроить другую систему. В которой небольшой клуб, такой как „Амкар“ или „Тосно“, будет приглашать молодых, талантливых, ярких футболистов, давать им практику, раскручивать и затем продавать в клубы большой пятёрки в России как минимум. Тот же „Зенит“ не за 20 миллионов Паредеса будет покупать, а за три условного словака из „Амкара“. У небольшого клуба будет пополняться казна, а игроки будут адаптированны к российскому чемпионату».



Напомним, что минувшим летом Леандро Паредес присоединился к «Зениту», переехав в Петербург из «Ромы».