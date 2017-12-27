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Селюк: «От Паредеса столько было ожиданий»

сегодня, 13:41

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансферную кампанию «Зенита» в минувшее летнее окно. 

«Затраченные средства и футболисты, мягко выражаясь, не совсем соответствуют соотношению „цена-качество“. Кто-то говорит, что это „сборники“, но я знаю, как продаются игроки. Если надо продать, то их и в сборную пригласят, и на несколько раз. В Латинской Америке существует специальная программа. К сожалению, в России такой нет.

От Леандро Паредеса столько было ожиданий! Столько Фурсенко говорил о том, что это звезда, 23 миллиона потрачено… За эти деньги можно привести гораздо более серьёзного игрока. Паредес играл в средних клубах Италии. Если бы он реально на что-то претендовал или раскрылся там, то он бы даже не оказался в „Зените“. Кто оказывается в России? Луис Адриано, в Италии самый ужасный трансфер, или Паредес. А в нашей стране начинают приводить в порядок одного, второго, на которых там уже плюнули. В „Зените“ мне нравится Далер Кузяев. Видна его самоотдача. Безусловно, у него есть не самые выразительные игры, но Далер подстраивается. Он хороший футболист.

Мутко говорит, что не переживает за крупные клубы, потому что они приводят хороших игроков, а маленькие – плохих. Я вижу здесь ошибку. В России только процентов десять участников процесса понимает футбол с точки зрения заработков. Мутко, РФС, спортивные директоры и президенты больших клубов должны ратовать за то, чтобы выстроить другую систему. В которой небольшой клуб, такой как „Амкар“ или „Тосно“, будет приглашать молодых, талантливых, ярких футболистов, давать им практику, раскручивать и затем продавать в клубы большой пятёрки в России как минимум. Тот же „Зенит“ не за 20 миллионов Паредеса будет покупать, а за три условного словака из „Амкара“. У небольшого клуба будет пополняться казна, а игроки будут адаптированны к российскому чемпионату».

Напомним, что минувшим летом Леандро Паредес присоединился к «Зениту», переехав в Петербург из «Ромы». 

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Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 16:34
По мне, так Паредес показывает даже больше чем от него реально можно было ожидать. А тот, кто думал, что в Зенит купили супер-пупер игрока, тот просто за серией А не следил последние годы.
Klasse
Klasse
сегодня в 16:30
передас достойный представитель бакланового проекта)))
iri13
iri13
сегодня в 15:47
Мнение Селюка архиважно
Карпин Валерий Георгиевич
Карпин Валерий Георгиевич
сегодня в 15:17
Дима, ты сам себе противоречишь ! Сначала говоришь что от Паредеса было много ожиданий, хотя какие могут быть ожидания от опорного полузащитника ? ожидание что он будет забивать в каждом матче ? нет ! Потом говоришь что он средний игрок, был бы звездой не оказался бы в Зените....а по факту, средняя линия Зенита стала сильнее до Манчини ? стала ! А про 23 миллиона, так это сегодняшние реалии рынка, не Зенит цены на игроков придумывает, а рынок. Я думаю Зенит был бы только рад скупать футболистов за 1-2 миллиона....
hfcrfn
hfcrfn
сегодня в 14:40
"В России только процентов десять участников процесса понимает футбол с точки зрения заработков." (с)
А уж я-то об этом сколько толкую.
Но другого чемпионата у нашей страны нет, так что смотрим и удивляемся дальше.

"небольшой клуб, такой как „Амкар“ или „Тосно“, будет приглашать молодых, талантливых, ярких футболистов, давать им практику, раскручивать и затем продавать в клубы большой пятёрки в России как минимум. Тот же „Зенит“ не за 20 миллионов Паредеса будет покупать, а за три условного словака из „Амкара“. У небольшого клуба будет пополняться казна, а игроки будут адаптированны к российскому чемпионату»."

Абсолютно здравая идея и работоспособная.
Да вот беда " Воровать там негде - все честно, заявили в Белом доме" (с)
nikolah
nikolah ответил d_fincher
сегодня в 14:12
d_fincher:
С того момента, как я увидел, что взрослый мужик падает от несуществующего удара, машет руками и корчится от боли - для меня этот.."футболист".. не существует. Надо сражаться на поле, как Джикия, как Гаттузо, как Зидан - а не лежать и ныть. Зенит есть Зенит.
хахаха,сказал фан арбуза,смеши людей дальше
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:02
Зато какая фамилия у него прикольная.
С ней и в футбол играть совсем не надо.
Повышенное внимание ему обеспечено.
Colonist
Colonist
сегодня в 14:01
У Передаса комплекс появился - он боится теперь на поле выходить, после того как его Самедов потрогал!:))
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:57
все правильно сказал
d_fincher
d_fincher
сегодня в 13:44
С того момента, как я увидел, что взрослый мужик падает от несуществующего удара, машет руками и корчится от боли - для меня этот.."футболист".. не существует. Надо сражаться на поле, как Джикия, как Гаттузо, как Зидан - а не лежать и ныть. Зенит есть Зенит.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 13:42
Паредас он и в Африке паредас
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