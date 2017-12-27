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Сафонов: «ЦСКА идёт почти вровень с „Зенитом“. Это говорит об уровне тренера»

сегодня, 13:43

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал появившиеся слухи о том, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может возглавить «Милан»:

«Когда идет речь о сумасшедших деньгах, здесь никто не думает, красиво это или некрасиво. Виллаш-Боаш тоже получал серьезные деньги в „Зените“. Сравните с тем же ЦСКА. Минимум трат на трансферы, „армейцы“ играют одной молодежью и в принципе одинаково идут по очкам с „Зенитом“. Это о чем говорит? Об уровне тренера. Понятно, что многие в Россию едут не потому, что тут такая экзотика. А просто подзаработать денег. Налогооблажение здесь не такое, как на западе. Получается здесь выгоднее работать.

А „Милан“ уже сколько раз на одни и те же грабли наступает. Гаттузо тоже был сомнительной кандидатурой, по крайней мере, для меня. Но его взяли. И не угадали. Тут только время покажет. Вспомните, как у Карреры после чемпионства начало сезона не задалось, его чуть ли не с землей смешали. Сейчас все наладилось, чуть ли не на руках носят. Поэтому у любого тренера всегда чемодан собран. Есть результат — он работает, нет — пожали руки и до свидания».

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Все комментарии
Kuprin
Kuprin ответил КАМЮ
сегодня в 17:44
КАМЮ:
ЦСКА и со СпаМом идёт вровень.И там тоже сумасшедшие деньги
Спам отдельная песня, там кроме денег еще Мутко, Безбородов , Лапочкин , Кукуян, Николаев..
Воин666
Воин666
сегодня в 16:35
Гончаренко на много лучше Манчини.
vka1970
vka1970
сегодня в 16:33
Купите Сафонову очки и подарите скрин нынешней турнирной таблицы.
Зенит и по игре борется в отличии от крылатых пегасов и по очкам также выше.После перерыва разрыв между ними ещё больше увеличится.
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 15:49
комитеты на износе уже, скоро введут видеоповторы и все минус проект
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:49
Да и не только об этом! Прежде всего это наглядно свидетельствует об огромной самоотдаче со стороны футболистов ЦСКА. И если бы не досадные ошибки Виктора Васина, то армейцы вполне могли бы реально бороться с тем же Локомотивом за чемпионство, а не отставать от него более чем на 10 очков!
cska59
cska59
сегодня в 15:03
Так-то оно так,а вот к новому сайту никак не привыкну.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 15:02
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Против ЦСКА
    сегодня в 14:55
    Против ЦСКА:
    Время ЦСКА закончилось. Из жмыха выжимают последние капли. А тренер у них действительно толковый. Но ему пора подыскивать новое место работы.
    Время ЦСКА с 2001 г. заканчивается, но никак не может закончится. А за эти годы Спартак и 8-м бывал и 1:18 получал, а Рубин, например, от вылета в ФНЛ спасался, а Зенит наказание за нарушение fair play получал. И много других веселых и радостных событий было, а ЦСКА за это время 6 раз выиграл ЧР, раз кубок РФ, 3 раза суперкубок, кубок УЕФА. Так что "не дождетесь" г-да злопыхатели!
    hfcrfn
    hfcrfn
    сегодня в 14:48
    "Это о чем говорит? Об уровне тренера."
    Таки какого, Гончаренко или Манчини? ;)
    КАМЮ
    КАМЮ
    сегодня в 14:47
    ЦСКА и со СпаМом идёт вровень.И там тоже сумасшедшие деньги
    isamsn
    isamsn ответил Против ЦСКА
    сегодня в 14:40
    Против ЦСКА:
    Время ЦСКА закончилось. Из жмыха выжимают последние капли. А тренер у них действительно толковый. Но ему пора подыскивать новое место работы.
    Закончится время может только твоё. А ЦСКА будет всегда пока существует футбол в России!!!
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 14:24
    Ганчаренко супер!
    Colonist
    Colonist
    сегодня в 14:18
    Это говорит об уровне Зенита!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 14:11
    Время ЦСКА закончилось.
    Из жмыха выжимают последние капли.
    А тренер у них действительно толковый.
    Но ему пора подыскивать новое место работы.
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 14:09
    Это говорит об уровне игроков прежде всего
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