Сафонов: «ЦСКА идёт почти вровень с „Зенитом“. Это говорит об уровне тренера»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал появившиеся слухи о том, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может возглавить «Милан»:

«Когда идет речь о сумасшедших деньгах, здесь никто не думает, красиво это или некрасиво. Виллаш-Боаш тоже получал серьезные деньги в „Зените“. Сравните с тем же ЦСКА. Минимум трат на трансферы, „армейцы“ играют одной молодежью и в принципе одинаково идут по очкам с „Зенитом“. Это о чем говорит? Об уровне тренера. Понятно, что многие в Россию едут не потому, что тут такая экзотика. А просто подзаработать денег. Налогооблажение здесь не такое, как на западе. Получается здесь выгоднее работать.

А „Милан“ уже сколько раз на одни и те же грабли наступает. Гаттузо тоже был сомнительной кандидатурой, по крайней мере, для меня. Но его взяли. И не угадали. Тут только время покажет. Вспомните, как у Карреры после чемпионства начало сезона не задалось, его чуть ли не с землей смешали. Сейчас все наладилось, чуть ли не на руках носят. Поэтому у любого тренера всегда чемодан собран. Есть результат — он работает, нет — пожали руки и до свидания».