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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Монтелла не сможет возглавить «Севилью», так как до сих пор связан контрактом с «Миланом»

сегодня, 11:52

По данным источника, Винченцо Монтелла столкнулся с некоторыми затруднениями по переезду в Севилью. Отмечается, что 43-летний наставник не сможет возглавить испанский клуб, так как связан действующим контрактом с «Миланом». Отмечается, что руководство «Севильи» предложило Винченцо соглашение до 2019 года, однако молодому специалисту сперва предстоит расторгнуть контракт с итальянской командой. 

Ранее сообщалось, что в течение суток Винченцо Монтелла возглавит «Севилью».

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 14:58
Повезло Севилье
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 13:26
Севилью пронесло...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:49
В "Милане" ему до сих пор платят деньги.
Судя по всему, больше, чем предлагает "Севилья".
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:40
Ну пусть честным образом скажет, что не справился и слезет с кормушки.. Он же не пенсионер, чтоб как Капеллы всякие и Адвокаты портить себе репутацию.. У него вся жизнь впереди еще.. Но кому он нужен будет при таких действиях. Все хотят неустойку. А то, что ты провалился его не колышет???
ДСА
ДСА
сегодня в 12:38
Теперь Милан наверняка потребует компенсацию за расторжение контракта фактически уже уволенного тренера.
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