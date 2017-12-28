Монтелла не сможет возглавить «Севилью», так как до сих пор связан контрактом с «Миланом»

По данным источника, Винченцо Монтелла столкнулся с некоторыми затруднениями по переезду в Севилью. Отмечается, что 43-летний наставник не сможет возглавить испанский клуб, так как связан действующим контрактом с «Миланом». Отмечается, что руководство «Севильи» предложило Винченцо соглашение до 2019 года, однако молодому специалисту сперва предстоит расторгнуть контракт с итальянской командой.



Ранее сообщалось, что в течение суток Винченцо Монтелла возглавит «Севилью».