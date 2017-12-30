Клопп пообещал оказать поддержку молодому игроку «Ливерпуля», ставшему жертвой расизма

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообещал оказать полную поддержку 17-летнему форварду команды Риану Брюстеру, подвергавшемуся проявлениям расизма. Недавно Брюстер рассказал, как игрок «Спартака» U19 во время матча Юношеской Лиги УЕФА назвал его ни**ром.

«Он получит всю необходимую поддержку, которую мы можем ему оказать. На самом деле, это довольно любопытная ситуация. Я уже давно в футболе, но никогда не сталкивался с подобными проблемами. Я очень рад, что Риану хватило мужества рассказать об этом. Это очень важно. Я не могу поверить, что некоторым людям всё ещё приходят в голову подобные мысли».