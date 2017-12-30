Конте: «Уход Куртуа? Важно стараться усилить команду, а не продавать лучших игроков клуба»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что лондонцы не планируют продавать своего голкипера Тибо Куртуа. Сам бельгиец ранее отмечал, что хотел бы однажды вернуться в чемпионат Испании.

«У Куртуа действующий контракт с клубом, который рассчитан и на следующий сезон.

Речь идет о фантастическом голкипере и отличном парне, с которым мне приятно работать. Я ничего не знаю об этих слухах.

Когда вы выступаете за отличный клуб и верите в проект, вы захотите остаться, захотите продолжить выступать за эту команду. Семья здесь не станет проблемой.

Важно стараться усилить команду, а не продавать лучших игроков клуба».