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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 83’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Конте: «Уход Куртуа? Важно стараться усилить команду, а не продавать лучших игроков клуба»

сегодня, 11:10

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что лондонцы не планируют продавать своего голкипера Тибо Куртуа. Сам бельгиец ранее отмечал, что хотел бы однажды вернуться в чемпионат Испании.

«У Куртуа действующий контракт с клубом, который рассчитан и на следующий сезон.

Речь идет о фантастическом голкипере и отличном парне, с которым мне приятно работать. Я ничего не знаю об этих слухах.

Когда вы выступаете за отличный клуб и верите в проект, вы захотите остаться, захотите продолжить выступать за эту команду. Семья здесь не станет проблемой.

Важно стараться усилить команду, а не продавать лучших игроков клуба».

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Все комментарии
Cules2013
Cules2013 ответил Рауль и Зидан
сегодня в 17:26
Рауль и Зидан:
Почему Реал сомнительно ?
Они с Навасом игроки одного уровня, смысл менять одного на другого? Я ещё понимаю - де Хеа хотели взять, он посильнее будет. К тому же проблемы Реала явно не во вратарской линии, а Куртуа как никак, но играл за принципиального соперника.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 13:17
Может и уйдет. Но уверен, что не этой зимой
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Cules2013
сегодня в 12:54
Почему Реал сомнительно ?
Cules2013
Cules2013
сегодня в 12:35
а куда это Куртуа хотел бы вернуться или бы его продали? Челси сейчас выглядит интереснее Атлетико. Барса - не вариант, Реал - тоже сомнительно, хотя...Может когда-нибудь и вернётся, но сейчас? откуда такие слухи? у него с синими всё взаимовыгодно.
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