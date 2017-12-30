Только Суарес забивал за «Ливерпуль» больше голов на этом этапе сезона, чем Салах

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах улучшил свою статистику в 21-м туре чемпионата Англии, отметившись дублем в матче с «Лестером».

В эпоху Премьер-Лиги только Луис Суарес забил за мерсисайдцев больше голов за этот промежуток времени — 22 мяча в сезоне-2013/14. Египетский футболист же сравнялся с Робби Фаулером, который, как и он, забил 17 голов в 21 матче сезона.