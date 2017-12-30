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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Только Суарес забивал за «Ливерпуль» больше голов на этом этапе сезона, чем Салах

вчера, 20:15
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах улучшил свою статистику в 21-м туре чемпионата Англии, отметившись дублем в матче с «Лестером».

В эпоху Премьер-Лиги только Луис Суарес забил за мерсисайдцев больше голов за этот промежуток времени — 22 мяча в сезоне-2013/14. Египетский футболист же сравнялся с Робби Фаулером, который, как и он, забил 17 голов в 21 матче сезона.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 22:18
Акинфееву не забьёт!
loko7
loko7
вчера в 21:47
У Салаха еще есть время поставить личный рекорд.
El Dassory
El Dassory
вчера в 21:32
А ничего что они на разных позициях играли, Суарес больше финишер, а так согласен Суарес как футболист сильнее чем Салах, если в будущем ничего не изменится.
Artuom
Artuom ответил дяденька Онуфрий
вчера в 20:58
дяденька Онуфрий:
в первом сезоне он меньше забивал чем салах
В первых двух. А в третьем примерно также шёл. И только в 4 сезоне играл немного лучше чем сейчас Салах.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответил DXTK
вчера в 20:43
DXTK:
Суарес есть Суарес .......... с ним никто не может сравниться.......... лучший нападающий в 21 веке который играл за Ливерпуль.
в первом сезоне он меньше забивал чем салах
DXTK
DXTK
вчера в 20:21
Суарес есть Суарес .......... с ним никто не может сравниться.......... лучший нападающий в 21 веке который играл за Ливерпуль.
VadCaz
VadCaz
вчера в 20:19
красава чего уж там!
молодец Салах
ох уж братья и серега будут пыхтеть бедняги летом)))
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