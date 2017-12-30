МЮ впервые при Моуриньо завершил три матча подряд вничью

Вторая половина декабря складывается для «Манчестер Юнайтед» крайне неудачно. Манкунианцы вылетели из Кубка Лиги от «Бристоль Сити», а в последнем матче чемпионата Англии не смогли переиграть «Саутгемптон», уступив второе место в турнирной таблице «Челси».

Статистика утверждает, что «красные дьяволы» под руководством Жозе Моуриньо еще ни разу не завершали три матча подряд во всех турнирах вничью. В последний раз подобная серия случалась у португальского специалиста в «Интере» (три ничьи подряд в Серии А).

До мировой с «Саутгемптоном» МЮ заработал по одному очку в матчах с «Бернли» и «Лестером».