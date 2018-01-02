Конте хочет видеть в своей команде ключевого игрока «Ювентуса»

По данным из источника, руководство «Челси» желает приобрести защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.



Сообщается, что наставник английской команды Антонио Конте лично заинтересован в трансфере опытного футболиста. Итальянский специалист видит в лице 33-летнего игрока отличный вариант укрепления обороны. Однако отмечается, что сам Джорджо не горит желанием покидать туринский клуб, на счету у защитника 453 матча в футболке «старой синьоры».



Минувшей весной Джорджо Кьеллини провел 300-й матч за «Ювентус» в Серии А.