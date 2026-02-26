«Црвена Звезда» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772093191

вчера, 11:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» – «Лилль», который состоится 26 февраля 2026 года.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» не без проблем вышла в плей-офф, но во Франции провела неплохой поединок и заслуженно победила. Тем не менее, преимущество в один мяч очень шаткое, а соперник весьма опасен и на выезде. Хозяевам придется укреплять свое преимущество, ведь отбиваться весь поединок очень сложно и чаще всего не приносит результата. Результат второй встречи будет зависеть от тактики тренерских штабов и как они собираются построить игру.

22 февраля «Црвена Звезда» разобралась с «Партизаном» (3:0), а 19 числа на выезде обыграла «Лилль» в Лиге Европы (1:0).

«Лилль»

«Лилль» в последние пару месяцев имеет серьезные проблемы с результатами и выигрывает очень редко. Команда не смогла в первой игре с «Црвеной Звездой» добиться приемлемого результата и теперь вынуждена будет рисковать и открываться на выезде в Сербии. Букмекеры дают минимальное преимущество французскому клубу, но гостям точно не будет просто.

22 числа «Лилль» обыграл в чемпионате «Анже» (1:0), а 19 числа уступил «Црвене Звезде» в Лиге Европы (0:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Црвена Звезда» – 2.75

Ничья – 3.4

Победа «Лилль» – 2.55

Статистика

«Црвена Звезда» выиграла уже шесть поединков подряд во всех турнирах

«Лилль» проиграл пять из десяти последних выездных матчей во всех турнирах

Два последних матча между клубами закончились минимальными победами «Црвены Звезды» (1:0)

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что гости сыграют лучше, чем в первой игре, но хозяевам в Белграде хватит сил удержать победный счет по сумме двух поединков.