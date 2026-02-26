«Црвена Звезда» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» – «Лилль», который состоится 26 февраля 2026 года.
«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» не без проблем вышла в плей-офф, но во Франции провела неплохой поединок и заслуженно победила. Тем не менее, преимущество в один мяч очень шаткое, а соперник весьма опасен и на выезде. Хозяевам придется укреплять свое преимущество, ведь отбиваться весь поединок очень сложно и чаще всего не приносит результата. Результат второй встречи будет зависеть от тактики тренерских штабов и как они собираются построить игру.
22 февраля «Црвена Звезда» разобралась с «Партизаном» (3:0), а 19 числа на выезде обыграла «Лилль» в Лиге Европы (1:0).
«Лилль»
«Лилль» в последние пару месяцев имеет серьезные проблемы с результатами и выигрывает очень редко. Команда не смогла в первой игре с «Црвеной Звездой» добиться приемлемого результата и теперь вынуждена будет рисковать и открываться на выезде в Сербии. Букмекеры дают минимальное преимущество французскому клубу, но гостям точно не будет просто.
22 числа «Лилль» обыграл в чемпионате «Анже» (1:0), а 19 числа уступил «Црвене Звезде» в Лиге Европы (0:1).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Црвена Звезда» – 2.75
- Ничья – 3.4
- Победа «Лилль» – 2.55
Статистика
- «Црвена Звезда» выиграла уже шесть поединков подряд во всех турнирах
- «Лилль» проиграл пять из десяти последних выездных матчей во всех турнирах
- Два последних матча между клубами закончились минимальными победами «Црвены Звезды» (1:0)
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что гости сыграют лучше, чем в первой игре, но хозяевам в Белграде хватит сил удержать победный счет по сумме двух поединков.