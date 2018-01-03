«Атлетико» разгромил «Лейду», Диего Коста забил гол в своем дебютном матче

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Назовите главное футбольное событие 2017 года
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Кубок
  • Португалия. Примейра
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 1.25 5.95 11
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.6 3 2.85
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12.5 6.3 1.21
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте Фонбет 1.75 3.32 5.5
  • Главные новости
  • Все новости
00:38
Голы Дугласа Косты и Манджукича помогли «Юве» обыграть «Торино»14
00:36
Боевая ничья в матче «Арсенала» и «Челси»198
21:29
Булыкин: «Слова Гинера о „Локомотиве“ - ерунда»87
19:28
Будогосский ответил Гинеру79
17:50
Габулов: «Перейдя в „Брюгге“, осуществил мечту поиграть в Европе»32
00:57
«Лас-Пальмас» и «Валенсия» обменялись голами2
00:52
«Севилья» на классе обыграла «Кадис» в первом матче Монтеллы2
00:10
Месси, Иньеста и Луис Суарес пропустят матч Кубка Испании с «Сельтой»9
23:51
«Зенит» презентовал Ломбертсу матрешку с изображением игрока11
23:42
У «Барселоны» есть четыре предложения по Деулофеу1
23:27
«Лос-Анджелес Гэлакси» и Эшли Коул продлили сотрудничество на год0
23:14
Алли: «„Тоттенхэм“ продолжает прогрессировать»3
22:58
«Лестер» готов продать Мареза в январе, «Рома» возобновляет интерес к игроку4
22:30
Сборная Чили получила нового главного тренера1
22:16
«Роме» интересен Хуанфран0
21:54
«Ювентус» - «Торино»: стартовые составы3
21:47
«Арсенал» - «Челси»: стартовые составы9
21:18
«Милан» выставит Мусаккьо на трансфер3
21:08
Пейчинович: «У меня есть неоконченные дела с „Локомотивом“»3
20:56
Глушаков: «Сервант с трофеями за год пополнился»20
20:40
Вальверде: «Коутиньо - отличный игрок, но мне больше нравятся мои футболисты»6
20:26
«Шальке»: «Пьяце осталось лишь пройти медосмотр»3
20:15
Капитан «Индепендьенте» переходит в «Аякс»1
20:01
Почеттино: «Если Кейн сам попросит отпустить его, то посмотрим»24
19:45
Бывший игрок «Арсенала» проходит медосмотр в варшавской «Легии»2

«Атлетико» разгромил «Лейду», Диего Коста забил гол в своем дебютном матче

вчера, 22:49
ЛейдаЛоготип футбольный клуб Лейда0 : 4Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» разгромил «Лейду», превратив ответный поединок в формальность.

Лейда, стадион «Камп д'Эспортс».

«Лейда» - «Атлетико» - 0:4 (0:2)
Голы: Годин 33, Торрес 37, Диего Коста 69, Гризманн 90+2.

«Лейда»: Оливерос, Сатрустеги, Банде, Нуньес, Радулович, Пумар (Лопес 63), Молина (Фликс, 64), Хосе Луис Вальенте, Трилле, Мустафа, Агудо (Мартинес 71).
Главный тренер: Жерар Альбадалехо.

«Атлетико»: Мойя, Хименес, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Сауль, Фернандес, Феррейра Карраско (Витоло 59), Корреа (Диего Коста 64), Гамейро, Торрес (Гризманн 65).
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Трилле 68, Ривас 80.

Удаление: Трилле 90+1.

Судья: Рикардо Бенгоэчеа.

Диего Коста: возвращение блудного сына

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Арсенал» и «Челси»: разборка в пользу конкурентов
Сегодня, 01:20Доскен Бахытулы в блоге Вечера на Соккере близ футбола4
«Лас-Пальмас» и «Валенсия» обменялись голами
Сегодня, 00:57 2
«Севилья» на классе обыграла «Кадис» в первом матче Монтеллы
Сегодня, 00:52 2
Голы Дугласа Косты и Манджукича помогли «Юве» обыграть «Торино»
Сегодня, 00:38 14
Боевая ничья в матче «Арсенала» и «Челси»
Сегодня, 00:36 198
Главное лондонское не дерби
Вчера, 17:08Duran Duran в блоге Столкновения9
Обсудить
Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 02:24
Странно что пишут про дебют, тог да как Коста немало лет уже отыграл за матрасов с небольшим перерывом, в АПЛ лишились сильного исполнителя, ну, а по поводу его возвращения, то это конечно усиление для команды Симеоне и теперь они в нападении выглядят по набору форвардов одними из лучших в европе.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 01:27
Молодцы!
Жургаваньский парнишка
Жургаваньский парнишка
вчера в 23:24
Грязные игроки по грязным командам автобусам туда сюда снуют, не понимаю что там Гризманн до сей поры делает
3ton
3ton
вчера в 23:16
Отличное усиление для Атлетико
ЛЕ могут взять и второе место в Ла Лиге
El Dassory
El Dassory
вчера в 22:54
Умеет Челси разбрасываться топовыми игроками.
ДСА
ДСА
вчера в 22:53
Запасных можно было выпускать.
cska plus
cska plus
вчера в 22:52
Не удивлён.
VIPded
VIPded
вчера в 22:51
Ожидаемо. Жаль, Торресу поиграть не дали побольше...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100