«Атлетико» разгромил «Лейду», Диего Коста забил гол в своем дебютном матче

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» разгромил «Лейду», превратив ответный поединок в формальность.
Лейда, стадион «Камп д'Эспортс».
«Лейда» - «Атлетико» - 0:4 (0:2)
Голы: Годин 33, Торрес 37, Диего Коста 69, Гризманн 90+2.
«Лейда»: Оливерос, Сатрустеги, Банде, Нуньес, Радулович, Пумар (Лопес 63), Молина (Фликс, 64), Хосе Луис Вальенте, Трилле, Мустафа, Агудо (Мартинес 71).
Главный тренер: Жерар Альбадалехо.
«Атлетико»: Мойя, Хименес, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Сауль, Фернандес, Феррейра Карраско (Витоло 59), Корреа (Диего Коста 64), Гамейро, Торрес (Гризманн 65).
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Трилле 68, Ривас 80.
Удаление: Трилле 90+1.
Судья: Рикардо Бенгоэчеа.
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