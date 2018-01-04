Конте: «Мне редко покупали тех игроков, которых я просил»

Наставник «Челси» Антонио Конте после игры с «Арсеналом» (2:2) рассказал, что его работодатели редко удовлетворяли трансферные пожелания тренера.

«На данный момент у меня нет каких-то особых трансферных запросов, тем более что в моей тренерской карьере мне редко покупали тех футболистов, которых я просил.

Я всегда работал в клубах, которые исповедали довольно строгую трансферную политику.

Я просто пытаюсь выполнять свою работу. Если будут новички, то хорошо, если нет - тоже ничего страшного. Мне нужно в любом случае продолжать выполнять свои обязанности».