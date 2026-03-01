«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772351580

вчера, 10:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», который состоится 1 марта 2026 года.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в последнее время стали показывать стабильные результаты и даже является претендентом на места в Лиге чемпионов. Команда на данный момент идет на четвертом месте с 48 баллами, но опережает «Ливерпуль» лишь по дополнительным показателям. В домашней игре с «Кристал Пэлас» хозяевам придется что-нибудь придумать, ведь команда имеет не лучшую статистику с этим соперником.

Два последних матча «Манчестер Юнайтед» завершились выездной победой над «Эвертоном» (1:0) и ничьей с «Вест Хэмом» (1:1).

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» уже пережил неприятный отрезок сезона для себя и снова начинает побеждать. Кроме того, коллектив участвует в Лиге конференций и тренерскому штабу приходится равномерно распределять силы. В игре с «Манчестер Юнайтед» в этот раз просто точно не будет, учитывая последние результаты «красных дьяволов», поэтому встреча будет интересной.

Два последних поединка «Кристал Пэлас» завершились победами над «Зринськи Мостар» (2:0) в Лиге Конференций и «Вулверхэмптон» (1:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Манчестер Юнайтед» – 1.55

Ничья – 4.4

Победа «Кристал Пэлас» – 5.9

Статистика

«Манчестер Юнайтед» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Кристал Пэлас» одержал победы в трех из десяти последних матчах на выезде

«Манчестер Юнайтед» выиграл один из пяти последних матчей с «Кристал Пэлас» при трех поражениях

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 4.4. «Манчестер Юнайтед» часто не выигрывает в этом сезоне матчи, где является большим фаворитом, и по нашему мнению это один из таких поединков.