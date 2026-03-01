АФК перенесла игры Западного региона азиатской Лиги чемпионов

1772344815

сегодня, 09:00

Азиатская конфедерация футбола (AFC) объявила о переносе первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов в Западной зоне из-за сложившейся ситуации в регионе. Об этом сообщила официальная пресс-служба организации.

В Западную зону входят команды из Саудовской Аравии, ОАЭ , Катара, Ирана, Узбекистана и Ирака. Игры, запланированные на 2 и 3 марта, должны были пройти в Абу-Даби, Дохе и Дубае, но теперь их проведение отложено до дальнейшего уведомления.

В то же время матчи Восточной зоны, где выступают клубы из Японии, Южной Кореи, Китая, Таиланда, Австралии и Малайзии, пройдут в соответствии с первоначальным графиком.

Перенос матчей также затронет второй дивизион Лиги чемпионов, где на следующей неделе должны были состояться четвертьфинальные встречи. В частности, 3 марта в Дохе должен был встретиться саудовский «Аль-Ахли» и иорданский «Аль-Хуссейн», а 4 марта в Дубае «Аль-Васл» принимал бы саудовский «Аль-Наср» с Криштиану Роналду в составе. Португальский футболист, как ранее сообщалось, получил травму в последнем матче за клуб.