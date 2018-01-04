«Интер» интересуется вингером «Тоттенхэма»

Исходя из сообщений английских СМИ, «Интер» заинтересован в трансфере атакующего полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Ламелы.



Утверждается, что миланский клуб готов оформить сделку в январе. В этом сезоне 25-летний футболист редко появлялся на поле из-за травмы тазобедренного сустава, а учитывая в каком чемпионате он играет, маловероятно, что Эрик и в дальнейшем будет часто выступать за «шпор». Предполагается, что Ламела отправится в «Интер» на правах аренды с возможностью права выкупа.