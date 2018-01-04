«Барселона» отказалась от услуг Давида Луиса

«Барселона» отказалась от услуг защитника «Челси» Давида Луиса. Некоторое время назад представители бразильского футболиста вышли на каталонский клуб, но, взвесив все за и против, руководство «блаугранас» дало вежливый отказ.

В «Барселоне» считают, что у Луиса слишком большая зарплата для игрока, который изначально рассматривается как человек ротации для подмены Жерара Пике и Самуэля Умтити. Кроме того, бразилец уже заигран в Лиге чемпионов, поэтому не сможет помочь «Барсе» в плей-офф турнира. Также эту кандидатуру забраковал главный тренер команды Эрнесто Вальверде.

«Барселона» намерена подписать колумбийца Йерри Мину. Если же зимой этого сделать не удастся, то временно может быть приглашен некий опытный и качественный центрбек, не заигранный в Лиге чемпионов.