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«Барселона» отказалась от услуг Давида Луиса

сегодня, 14:18

«Барселона» отказалась от услуг защитника «Челси» Давида Луиса. Некоторое время назад представители бразильского футболиста вышли на каталонский клуб, но, взвесив все за и против, руководство «блаугранас» дало вежливый отказ.

В «Барселоне» считают, что у Луиса слишком большая зарплата для игрока, который изначально рассматривается как человек ротации для подмены Жерара Пике и Самуэля Умтити. Кроме того, бразилец уже заигран в Лиге чемпионов, поэтому не сможет помочь «Барсе» в плей-офф турнира. Также эту кандидатуру забраковал главный тренер команды Эрнесто Вальверде.

«Барселона» намерена подписать колумбийца Йерри Мину. Если же зимой этого сделать не удастся, то временно может быть приглашен некий опытный и качественный центрбек, не заигранный в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
serset
serset
сегодня в 19:27
кюгыдык, заберите Мертезакера..
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 19:05
    Непотопляемый Князь
    Непотопляемый Князь
    сегодня в 19:03
    Смурфик Лео не одобрил. Аха-ха)
    Не так челобитную подал.)
    grafff
    grafff
    сегодня в 15:44
    Нет так нет
    Пластун
    Пластун
    сегодня в 15:35
    Игрок он нормальный но часто проваливается. Очень часто. Да и годы у него не малые для вливания в основу. Да и Вермален заиграл. Надо молодого и желательно из европы. Лучше немца.
    3 к 1
    3 к 1
    сегодня в 15:12
    ...бразилец уже заигран в Лиге чемпионов, поэтому не сможет помочь «Барсе» в плей-офф турнира...

    Барселоне, к сожалению, в плейофф турнира никто и ничего не поможет. Даже судьи.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 15:07
    Удивительное решение
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 14:49
    значит он им не нужен
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 14:35
    Ну вот и первое решение Меськи,Вальверде здесь не причём.
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