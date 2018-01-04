«Барселона» отказалась от услуг Давида Луиса

«Барселона» отказалась от услуг защитника «Челси» Давида Луиса. Некоторое время назад представители бразильского футболиста вышли на каталонский клуб, но, взвесив все за и против, руководство «блаугранас» дало вежливый отказ.
В «Барселоне» считают, что у Луиса слишком большая зарплата для игрока, который изначально рассматривается как человек ротации для подмены Жерара Пике и Самуэля Умтити. Кроме того, бразилец уже заигран в Лиге чемпионов, поэтому не сможет помочь «Барсе» в плей-офф турнира. Также эту кандидатуру забраковал главный тренер команды Эрнесто Вальверде.
«Барселона» намерена подписать колумбийца Йерри Мину. Если же зимой этого сделать не удастся, то временно может быть приглашен некий опытный и качественный центрбек, не заигранный в Лиге чемпионов.
Сегодня 15:35
Игрок он нормальный но часто проваливается. Очень часто. Да и годы у него не малые для вливания в основу. Да и Вермален заиграл. Надо молодого и желательно из европы. Лучше немца.
Ответ Караул! Игнор 1
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Любовь к немцам у вас на генетическом уровне. Ваши деды им снаряды в 41 подносили. Аха-ха)
Сегодня 15:35
Игрок он нормальный но часто проваливается. Очень часто. Да и годы у него не малые для вливания в основу. Да и Вермален заиграл. Надо молодого и желательно из европы. Лучше немца.
Ответ Караул! Игнор 1
__________________________
Любовь к немцам у вас на генетическом уровне. Ваши деды им снаряды в 41 подносили. Аха-ха)
Не так челобитную подал.)
Не так челобитную подал.)
Барселоне, к сожалению, в плейофф турнира никто и ничего не поможет. Даже судьи.
Барселоне, к сожалению, в плейофф турнира никто и ничего не поможет. Даже судьи.