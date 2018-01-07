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19:00 Идет второй тайм, 52’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
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«Реал» нацелился на приобретение 17-летнего хавбека «Валенсии»

сегодня, 13:37

По данным источника, руководство «Реала» собирается приобрести 17-летнего полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса

В данный момент сумма отступных за перспективного хавбека составляет 8 миллионов евро, однако «летучие мыши» собираются в ближайшее время предложить молодому футболисту новый контракт. Согласно новому соглашению, сумма отступных повысится до 25 млн. Сообщается, что даже такая цифра не остановит «сливочных», мадридский клуб всерьез задумался над приобретением Торреса.

Ранее ходили слухи, что «Барселона» также проявляет интерес к Феррану Торресу.

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рус фан
рус фан
сегодня в 14:26
Кейн, Икарди, Мартиаль, Вернер, вот из кого надо выбирать Пересу и Зидану, в средней линии где сидят на скамейке Иско, Асенсио, Ковачич, Васкес, еще Хамес в аренде, проблем нет, так же неплохо бы прикупить центрального защитника, Рамос часто пропускает по дисквам, Варан так и не показывает безошибочной игры, эта парочка уже два раза в этом сезоне привозила по три гола в свои ворота от Тотена и каталонских у себя на поле, сливая усилия нападения.
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