«Реал» нацелился на приобретение 17-летнего хавбека «Валенсии»

По данным источника, руководство «Реала» собирается приобрести 17-летнего полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса.



В данный момент сумма отступных за перспективного хавбека составляет 8 миллионов евро, однако «летучие мыши» собираются в ближайшее время предложить молодому футболисту новый контракт. Согласно новому соглашению, сумма отступных повысится до 25 млн. Сообщается, что даже такая цифра не остановит «сливочных», мадридский клуб всерьез задумался над приобретением Торреса.



Ранее ходили слухи, что «Барселона» также проявляет интерес к Феррану Торресу.