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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Манчини: «VAR мог бы пригодиться в России»

сегодня, 09:42

Наставник «Зенита» Роберто Манчини пообщался с журналистами о российском и итальянском футболе:

«Опыт в России пошел мне на пользу. Сейчас мы в отпуске. Очень здорово начали, но потом пережили сложный период. Мы возобновим чемпионат со второго места и надеемся сократить отставание от „Локомотива“. VAR в России? Да, он может пригодиться.

В данный момент „Наполи“ и „Ювентус“ — главные претенденты на Скудетто. „Рома“ и „Интер“ по-прежнему могут составить им конкуренцию, матчей в чемпионате еще много. Но основными фаворитами все же остаются „Ювентус“ и „Наполи“. Неаполитанцы уже несколько лет играют мощно, но у туринцев есть преимущество — они привыкли к победам.

Взаимоотношения с „Интером“? У меня хорошие отношения со всеми командами, где я работал. Мы начали строить команду, и спустя три года „Интер“ стал сильнее».

Также Манчини в очередной раз отметил, что хотел бы однажды возглавить сборную Италии.

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Все комментарии
OLS
OLS ответил Doping87
сегодня в 15:15
Doping87:
Сделайте нормально сайт! Все окна скачут как хотят, текстпетекст
Да им пофиг, у них свой, виртуальный мир
Doping87
Doping87
сегодня в 14:46
Сделайте нормально сайт! Все окна скачут как хотят, текстпетекст
Charismatic
Charismatic ответил FROLL 001
сегодня в 13:57
FROLL 001:
Ну а с другой стороны было бы VAR, то разве Спартак стал бы чемпионом? Нет конечно. Всем известно, что весь судейский корпус харчуется с рук Федуна!
Была бы VAR - зенит вообще ни разу чемпионом не стал)) Про кабинеты зенита знают даже дети. Как и про ваши липовые чемпионства.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:54
По мне так очень слабый тренер...
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 12:46
Аха-ха), что бы с Локомотива снимали очки в пользу Зенита, как с Лацио в пользу принтора?
ошалевший
ошалевший ответил mat73
сегодня в 12:43
mat73:
Все больше об Италии, о России пару слов буквально. Значит все мысли, как быстрей слинять отсюда
изначально же ясно,что за баблом все едут,а эти всё поют,что они хотят поднять проект
sir_Alex
sir_Alex ответил Советчик №1
сегодня в 12:24
Советчик №1:
Неужели так сильно все схвачено Спартаком? Ну там судьи это понятно, прикормлены Федуном, юбилеи закончились, лучший друг Спартака Мутко уволен. Что же еще придумали в Тарасовке?
Мы всех купили! Бойтесь!)))
spartach n1
spartach n1 ответил Узб@гоеный
сегодня в 12:16
Узб@гоеный:
Не факт. Вот Спартак стал чемпионом не без помощи судей это факт!
Твоё мнение просто бесценно по части объективности и беспристрастности,давай ещё ждём от тебя новых перлов !
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:14
Две команды не должны бороться за результат
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 11:59
    Узб@гоеный
    Узб@гоеный ответил spartach n1
    сегодня в 11:55
    spartach n1:
    Пока что зениту больше свистун еськов помогает !)
    Не факт. Вот Спартак стал чемпионом не без помощи судей это факт!
    mat73
    mat73
    сегодня в 11:47
    Все больше об Италии, о России пару слов буквально. Значит все мысли, как быстрей слинять отсюда
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 11:39
    Пока что зениту больше свистун еськов помогает !)
    Рубиновый Дракон
    Рубиновый Дракон ответил LOpp
    сегодня в 11:22
    LOpp:
    Манчини намекнул, что успехи Манчестер Сити это и его заслуга.
    Манчини известный шутник и балагур))
    KZ KZ FOOTBАL
    KZ KZ FOOTBАL
    сегодня в 11:22
    мы начали строить команду, и спустя три года „Интер“ стал сильнее».
    ЭТО ПОСЛЕ ТОГО КАК ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ МИЛАН И ЮВЕНТУС. А ИНТЕР ПО СОСТАВУ БЫЛА НА ГОЛОВУ ВЫШЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ. ТАМ И БЕЗ ТЕБЯ ПОСТРОИЛИ БЫ ТАКУЮ КОМАНДУ
    LOpp
    LOpp ответил Рубиновый Дракон
    сегодня в 11:21
    Рубиновый Дракон:
    У меня хорошие отношения со всеми командами, где я работал. Мы начали строить команду, и спустя три года „Интер“ стал сильнее ------------------- Тонко намекает Роберто,что через три года и Зенит с ним сможет побороться за 2-е место в РФПЛ.Респект честности Манчини))
    Манчини намекнул, что успехи Манчестер Сити это и его заслуга.
    Советчик №1
    Советчик №1 ответил sir_Alex
    сегодня в 11:21
    sir_Alex:
    Зениту и VAR не поможет!
    Неужели так сильно все схвачено Спартаком? Ну там судьи это понятно, прикормлены Федуном, юбилеи закончились, лучший друг Спартака Мутко уволен. Что же еще придумали в Тарасовке?
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 11:18
    Зениту и VAR не поможет!
    Рубиновый Дракон
    Рубиновый Дракон
    сегодня в 11:15
    У меня хорошие отношения со всеми командами, где я работал. Мы начали строить команду, и спустя три года „Интер“ стал сильнее
    -------------------
    Тонко намекает Роберто,что через три года и Зенит с ним сможет побороться за 2-е место в РФПЛ.Респект честности Манчини))
    nikolah
    nikolah ответил Мельгарехо
    сегодня в 11:14
    Мельгарехо:
    мнение тренера, который через 4 месяца уедет из России вообще не важно
    твое мнение что ли важно?
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ ответил parallels
    сегодня в 11:14
    parallels:
    5:1 - сразу с места в карьер стартанул. хороший опыт издевательства над слабым клубом.
    В Зените все последние тренера с места в карьер нагинали Спартак. На то сладкие цифры имеются. 5-1 5-2 5-0 4-1........Традиция однако!
    Рубиновый Дракон
    Рубиновый Дракон ответил FROLL 001
    сегодня в 11:10
    FROLL 001:
    Ну а с другой стороны было бы VAR, то разве Спартак стал бы чемпионом? Нет конечно. Всем известно, что весь судейский корпус харчуется с рук Федуна!
    Год новый,а Степка старый и не изменяет себе дружно лайкая себя с акков своих "друзей"
    Клон Клона
    Клон Клона ответил LOpp
    сегодня в 11:08
    LOpp:
    Сейчас мы в отпуске. Очень здорово начали, но потом пережили сложный период. Физручини на багаже Луческу не долго продержался.
    Физрук Каррера ведь держится на багаже Аленя второй сезон! ;)
    ЕдИт КрЫшА
    ЕдИт КрЫшА
    сегодня в 10:55
    Видеоповторы это крест на работе Федуна с судьями!
    CrazyTapok
    CrazyTapok ответил parallels
    сегодня в 10:49
    parallels:
    5:1 - сразу с места в карьер стартанул. хороший опыт издевательства над слабым клубом.
    Спартак наш клиент. Регулярно пятихатки огребают от Зенита!
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 10:47
    Сейчас мы в отпуске. Очень здорово начали, но потом пережили сложный период.


    Физручини на багаже Луческу не долго продержался.
    Ярангвельгви Йорингель.
    Ярангвельгви Йорингель. ответил PITER_1
    сегодня в 10:45
    PITER_1:
    может быть, может быть. но ты его прочитал и крякнул))
    Мыловар обычно в первых рядах вприпрыжку скачет на Зенитовскую ветку!
    MALOVAR
    MALOVAR ответил cska plus
    сегодня в 10:44
    лет так десять там нет футбола))
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 10:43
    Чтото о трансферах не слышно ,неучто очередного Дзюбу собрались подписать?
    PITER_1
    PITER_1 ответил Остапчук 67
    сегодня в 10:39
    Остапчук 67:
    Мнение Манчини интересно только бакланам.
    может быть, может быть.
    но ты его прочитал и крякнул))
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