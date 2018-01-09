Манчини: «VAR мог бы пригодиться в России»

Наставник «Зенита» Роберто Манчини пообщался с журналистами о российском и итальянском футболе:

«Опыт в России пошел мне на пользу. Сейчас мы в отпуске. Очень здорово начали, но потом пережили сложный период. Мы возобновим чемпионат со второго места и надеемся сократить отставание от „Локомотива“. VAR в России? Да, он может пригодиться.

В данный момент „Наполи“ и „Ювентус“ — главные претенденты на Скудетто. „Рома“ и „Интер“ по-прежнему могут составить им конкуренцию, матчей в чемпионате еще много. Но основными фаворитами все же остаются „Ювентус“ и „Наполи“. Неаполитанцы уже несколько лет играют мощно, но у туринцев есть преимущество — они привыкли к победам.

Взаимоотношения с „Интером“? У меня хорошие отношения со всеми командами, где я работал. Мы начали строить команду, и спустя три года „Интер“ стал сильнее».

Также Манчини в очередной раз отметил, что хотел бы однажды возглавить сборную Италии.