Испания и Аргентина в марте проведут товарищеский матч в Мадриде

Сборные Испании и Аргентины сыграют товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира в России. Официально о договоренности будет объявлено в ближайшие несколько часов.

Встреча состоится 27 марта на стадионе мадридского «Атлетико» «Ванда Метрополитано». «Ла Роха» до ЧМ планирует сыграть еще с Германией и Голландией, а Аргентина - с командой Италии.

Испания и Аргентина играли между собой 13 раз. 6 побед на счету представителей Южной Америки, 5 викторий у испанцев и 2 раза сборные сыграли вничью.

Напомним, что в ноябре испанцы расписали мировую с россиянами в контрольной встрече.