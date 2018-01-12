Вальверде: «Мы уже проводили хорошие матчи, но сегодняшняя игра была очень впечатляющей»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Сельтой» (5:0) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании:



«„Барселона“ создала много моментов, мы были очень эффективны в атаке. Мы знали, что наш соперник способен сыграть на высоком уровне.

Мы ранее уже проводили хорошие матчи, но сегодняшняя игра была очень впечатляющей

28 матчей без поражений? Это важная статистика, но ведь можно вовсе не оглядываться назад, а смотреть только вперёд. Впереди нас ждут два выездных матча в чемпионате и четвертьфинальное противостояние в Кубке».