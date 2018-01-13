Фернандо: «В „Спартаке“ нет расизма»

Полузащитник «Спартака» Фернандо заявил, что в команде нет расизма.

«В „Спартаке“ нет расизма, у нас дружная семья», — сказал бразилец.

Ранее в «твиттере» клуба появился видеоролик с тренировки команды. В нем полузащитник Фернандо, а также нападающие Луис Адриано и Педро Роша выполняют упражнение. В это время снимающий это видео защитник Георгий Джикия сказал: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Напомним, что бразильцы «Спартака» прибыли на сбор с небольшим опозданием.