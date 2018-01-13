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Фернандо: «В „Спартаке“ нет расизма»

сегодня, 16:28

Полузащитник «Спартака» Фернандо заявил, что в команде нет расизма. 

«В „Спартаке“ нет расизма, у нас дружная семья», — сказал бразилец.

Ранее в «твиттере» клуба появился видеоролик с тренировки команды. В нем полузащитник Фернандо, а также нападающие Луис Адриано и Педро Роша выполняют упражнение. В это время снимающий это видео защитник Георгий Джикия сказал: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Напомним, что бразильцы «Спартака» прибыли на сбор с небольшим опозданием.

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Все комментарии
kyxy
kyxy ответил FROLL 001
сегодня в 20:51
FROLL 001:
Не, нельзя. С ними смешно. Кто еще так как они сыграет 7-0 или 1-18????
динамо зенит 7-1 марсель цска 6-0 бомжи и пони не далеко ушли
112910415
112910415
сегодня в 19:27
тема расизма в значительной степени живёт стараниями борцов с расизмом : это их уютная работа, это их любимые денежки
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 19:08
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 18:58
    Джикия просто пошутил, а тут уже даже в комментариях раздули эту тему. Особенно кони. Да, шоколадными их плохо называть. И черными тоже. Это расизм. Но ведь по факту то они шоколадные и черные. Что здесь такого? Мы белые, они черные. Я не понимаю.
    kastites
    kastites
    сегодня в 18:55
    Врёт,есть
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:16
    Да что ты говоришь) Допустим, что это так. Но со временем количество загорелых ребят в Спартаке будет больше и тема расизма обязательно ещё всплывёт!
    denmig
    denmig
    сегодня в 18:09
    Раздули и радуются! - смотрите! - его на фоне пальмы снимают! Опять расизм!
    RussianHorse
    RussianHorse
    сегодня в 18:06
    Как же стыдно за этих расистов...
    time out
    time out
    сегодня в 17:51
      Константин Белых
      Константин Белых
      сегодня в 17:45
        Сергей Саныч
        Сергей Саныч
        сегодня в 17:40
          cska plus
          cska plus
          сегодня в 17:34
          Какой же расизм между неграми может быть.
          311
          311
          сегодня в 17:18
            Спартач-болельщик
            Спартач-болельщик
            сегодня в 17:15
            Смотрите, как шоколадки тают на солнце
            Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1031695.shtml
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ...снять фотосессию №2...Смотрите, как снежки тают на солнце...
            Dead Morozzzz
            Dead Morozzzz
            сегодня в 17:13
            Болельщики Спартака!
            oFANATo
            oFANATo
            сегодня в 17:03
            И кто Фернандо за язык тянул? Промолчал бы за умного сошел.
            CrazyTapok
            CrazyTapok ответил d_fincher
            сегодня в 17:03
            d_fincher:
            Отрадно как те же фэны Зенита, что поливают любых чернокожих игроков, называя из обезьянами, зулусами - вдруг обвиняют Спартак в расизме. Переобулись в воздухе. Я их понимаю: когда твоя команда самая дорогая в восточной Европе, стадион ценой в 12 стадионов Ювентуса, а при этом ты второй год играешь в Лиге Европы и готовишься к третьему - о чем еще говорить, как еще перевести стрелки?
            В Зените нет притеснений. Это в Спартаке скоро белые будут в меньшинстве!
            Kuprin
            Kuprin ответил FROLL 001
            сегодня в 16:57
            FROLL 001:
            Нет! Тема не про Зенит и не про ЦСКА. А мог бы своих КБ защитить. Ведь он тайный их поклонник!
            Казанский первым появляется на армейской ветке у него на мобилу сразу сигнал приходит срочный))
            d_fincher
            d_fincher
            сегодня в 16:56
            Отрадно как те же фэны Зенита, что поливают любых чернокожих игроков, называя из обезьянами, зулусами - вдруг обвиняют Спартак в расизме. Переобулись в воздухе. Я их понимаю: когда твоя команда самая дорогая в восточной Европе, стадион ценой в 12 стадионов Ювентуса, а при этом ты второй год играешь в Лиге Европы и готовишься к третьему - о чем еще говорить, как еще перевести стрелки?
            FROLL 001
            FROLL 001 ответил Kuprin
            сегодня в 16:55
            Kuprin:
            а Казанский сюда зайдет ?
            Нет! Тема не про Зенит и не про ЦСКА. А мог бы своих КБ защитить. Ведь он тайный их поклонник!
            FROLL 001
            FROLL 001 ответил Великолепный
            сегодня в 16:53
            Великолепный:
            Постоянно 7партак позорит Российский футбол и на поле и в не его! Пора уже расформировать это недоразумение!))
            Не, нельзя. С ними смешно. Кто еще так как они сыграет 7-0 или 1-18????
            Kuprin
            Kuprin
            сегодня в 16:53
            а Казанский сюда зайдет ?
            Великолепный
            Великолепный
            сегодня в 16:52
              MIKITA463295
              MIKITA463295
              сегодня в 16:52
              Расизм это понятие растяжимое,под него можно что угодно подписать и вот иза таких в мире истерика не так взглянул,не то одел,не так сказал как надо было и т.д одним словом бардак...
              blitz
              blitz
              сегодня в 16:48
              Фернандо: «В „Спартаке“ нет расизма и я белый»
              piercman
              piercman ответил FROLL 001
              сегодня в 16:48
              FROLL 001:
              Их свой клуб мало интересует. Они трутся на зенитовских или армейских ветках!
                FROLL 001
                FROLL 001 ответил piercman
                сегодня в 16:47
                piercman:
                зулусофаны, вы гдеее? 😅
                Их свой клуб мало интересует. Они трутся на зенитовских или армейских ветках!
                piercman
                piercman ответил cska.78
                сегодня в 16:45
                cska.78:
                это пять! 😆
                FROLL 001
                FROLL 001
                сегодня в 16:45
                В Спартаке расизм на белое меньшинство!
                cska.78
                cska.78
                сегодня в 16:44
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