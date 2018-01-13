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«Спартак» удалил скандальный «твит» Джикии

сегодня, 17:59

Пост в «твиттере» «Спартака», наделавший много шума, был удален пресс-службой команды.

Напомним, что ранее в «твиттере» столичного клуба появился пост с видеороликом с тренировки команды, на котором защитник Георгий Джикия, который сегодня был ведущим канала «красно-белых» в данной соцсети, назвал легионеров команды Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками». Это спровоцировало волну возмущений в англоязычных СМИ, обвинивших действующих чемпионов России в расизме.

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Все комментарии
kingoffam
kingoffam ответил Олeневод
сегодня в 21:00
Олeневод:
Однако теплотрасса далеко , однако свинья совсем мёрзнет , однако за Спартак плохо болеть ,однако к-б совсем Борюсика и Бузовой мало , Грозовский нужен , шалунишки однако!
Да ты дедушка чем-то тяжелым закидываешься...Завязывай,нам показатели по смертности улучшать нужно.
Олeневод
Олeневод ответил kingoffam
сегодня в 20:58
kingoffam:
Да не..До обитателей газовых теплотрасс,поклонников Грозовского и Молло им куда как далеко...
Однако теплотрасса далеко , однако свинья совсем мёрзнет , однако за Спартак плохо болеть ,однако к-б совсем Борюсика и Бузовой мало , Грозовский нужен , шалунишки однако!
Олeневод
Олeневод ответил GooSe25
сегодня в 20:54
GooSe25:
Ахах , ага , а я китайский лётчик , только прилетел. А вообще люблю шутки . Особенно про негров . Помните серию , например : - Слышал новости ? Вчера упал с обрыва Кадиллак с четыремя неграми!... - Ужас как обидно..! Ведь Кадиллак вмещает пятерых..!) Или ещё: - Чем отличается сбитая на обочине собака от негра ? - Перед собакой отчётливо видны следы торможения...!) И тд
Господин Гусь , вы не рулите ситуацию , однако именно Спартак блестяще сыграл в Ливерпуле , теперь засада , сборная из к-б непредсказуема
kingoffam
kingoffam ответил Олeневод
сегодня в 20:53
Олeневод:
Вы не правы , Спартак - самая толлерантная команда , она показатель подлинной демократии , это чемпион страны , самый великий и разноцветный , к ним никто не пристанет , уж Борюсик за этим проследит
Да не..До обитателей газовых теплотрасс,поклонников Грозовского и Молло им куда как далеко...
GooSe25
GooSe25 ответил Олeневод
сегодня в 20:51
Ахах , ага , а я китайский лётчик , только прилетел.

А вообще люблю шутки . Особенно про негров . Помните серию , например :
- Слышал новости ? Вчера упал с обрыва Кадиллак с четыремя неграми!...
- Ужас как обидно..! Ведь Кадиллак вмещает пятерых..!)

Или ещё:
- Чем отличается сбитая на обочине собака от негра ?
- Перед собакой отчётливо видны следы торможения...!)
И тд
Олeневод
Олeневод ответил GooSe25
сегодня в 20:46
GooSe25:
Мда , теперь даже ласково шоколадками нельзя назвать .. бред. Они со своим расизмом дошли до маразма . Спартак здорово нас скомпрометировал перед чм, англы то рыщут чтобы пристать до чего либо ...
Вы не правы , Спартак - самая толлерантная команда , она показатель подлинной демократии , это чемпион страны , самый великий и разноцветный , к ним никто не пристанет , уж Борюсик за этим проследит
GooSe25
GooSe25
сегодня в 20:40
Мда , теперь даже ласково шоколадками нельзя назвать .. бред. Они со своим расизмом дошли до маразма . Спартак здорово нас скомпрометировал перед чм, англы то рыщут чтобы пристать до чего либо ...
Олeневод
Олeневод ответил PATRIOT1965
сегодня в 20:38
PATRIOT1965:
Обмельчал народ,душка нет. Наше поколение сильное духом было и физически сильно развито и морально устойчиво.А сейчас что?Дистрофики)))) У нас в армию не попасть позором было,теперь все бегут от нее.))
Соглашусь в моральной устойчивости , или мне по фиг было , проехал от Ташкента до Берлина и много был и работал в Прибалтике , с национализмом столкнулся один раз в Эстонии и то тииппа не фсее доккумеенты у ттебя
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Олeневод
сегодня в 20:34
Олeневод:
Я из 70-х годов прошлого века , но иногда срываюсь ,мы в институте ну материли друг-друга , но вместе ходили на футбол , вместе за институт играли , ну да за разные клубы болели , но это по доброму было и без драк , мы больше футбол любили
Обмельчал народ,душка нет. Наше поколение сильное духом было и физически сильно развито и морально устойчиво.А сейчас что?Дистрофики)))) У нас в армию не попасть позором было,теперь все бегут от нее.))
Коля58
Коля58
сегодня в 20:30
Ну нада же 16 лет без побед запретили ))
Faustello
Faustello
сегодня в 20:28
Зачем ниггеров обозвал?
Олeневод
Олeневод ответил PATRIOT1965
сегодня в 20:25
PATRIOT1965:
))) тут еще играет роль кто сегодня работает из модераторов,ведь и у них есть любимый клуб.Но спартачей много,соглашусь.))))
Я из 70-х годов прошлого века , но иногда срываюсь ,мы в институте ну материли друг-друга , но вместе ходили на футбол , вместе за институт играли , ну да за разные клубы болели , но это по доброму было и без драк , мы больше футбол любили
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Олeневод
сегодня в 20:21
Олeневод:
Не было откровенной направленности в сторону одного клуба , пока чемпиона
))) тут еще играет роль кто сегодня работает из модераторов,ведь и у них есть любимый клуб.Но спартачей много,соглашусь.))))
Олeневод
Олeневод ответил PATRIOT1965
сегодня в 20:17
PATRIOT1965:
Все было и раньше,даже по хлеще.
Не было откровенной направленности в сторону одного клуба , пока чемпиона
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил PATRIOT1965
сегодня в 20:16
PATRIOT1965:
Даже не знаю,конечно я соглашусь с тобой,но нам нужно определиться ,хотим мы провести ЧМ у нас в стране или нам по боку,пройдет он или нет.Они сейчас собирают крупицы в единое целое,чтобы перед самым открытием призвать к бойкоту игры,это однозначно.
Каждый сам выбирает как себя вести .....защищать своего игрока или действовать в угоду Глава FARE......

Но одно остаётся неизменным :
"Уважают незгибаемых - а не "вовремя прогнутых"
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Олeневод
сегодня в 20:14
Олeневод:
Этот сайт отработал своё , я тут с 2008 года и подобного беспредела никогда не было , ну хоть дайте наводку типа про какие клубы шутить нельзя однако
Все было и раньше,даже по хлеще.
Олeневод
Олeневод
сегодня в 20:10
Этот сайт отработал своё , я тут с 2008 года и подобного беспредела никогда не было , ну хоть дайте наводку типа про какие клубы шутить нельзя однако
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:10
Никто.......никто в клубе не встал на сторону Джикии....

Трахтенберги сейчас будут оды петь Глава FARE..пошлёт ему билеты в клубный музей...придумает 85 наказаний для Джикии......своё фото в поклоне.....вычеркнет шоколад из меню игроков....и диск с песнями Пьера Нарцисса .......

Умора.....
Где отстаивание своих игроков - если все уверены что это всего лишь шутка а не то что пишет этот тип именуемый Главой FARE
kingoffam
kingoffam
сегодня в 20:07
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Jeck Denielse
сегодня в 20:06
Jeck Denielse:
Не ну реально ..... Только глупцы и провокаторы могут увидеть в дружеском твите намёк на расизм..... В этой ситуации меня не столько удивляет весь сыр-бор по обычной шутке - как резкий прогиб руководства команды в угоду какому то Главе FARE.....
Даже не знаю,конечно я соглашусь с тобой,но нам нужно определиться ,хотим мы провести ЧМ у нас в стране или нам по боку,пройдет он или нет.Они сейчас собирают крупицы в единое целое,чтобы перед самым открытием призвать к бойкоту игры,это однозначно.
Олeневод
Олeневод
сегодня в 20:00
Хрюши , ну вы и .. , не ну ставите весёлые картинки про бомжей и коней и тут про вас и сразу подлость , мне смешно , внуку показал , он футболом не интересуется , он типа дед , а что спартак - это плохо , я ему типа хуже не бывает!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил PATRIOT1965
сегодня в 19:58
PATRIOT1965:
Едут к нам,но пусть сначала доедут.
Не ну реально .....
Только глупцы и провокаторы могут увидеть в дружеском твите намёк на расизм.....

В этой ситуации меня не столько удивляет весь сыр-бор по обычной шутке - как резкий прогиб руководства команды в угоду какому то Главе FARE.....
Олeневод
Олeневод
сегодня в 19:55
    S010386A
    S010386A ответил Великолепный
    сегодня в 19:55
    Великолепный:
    ПОЗДНО, УЖЕ ЗАСВЕТИЛИСЬ ПО ПОЛНОЙ!)) Пора ФИФА изучить ситуацию и дать ей оценку.
    слышь. ты...Я тоже болельщик ЦСКА, НО В ДАННОМ СЛУЧАЕ я на стороне игрока сборной России, а ты ради ненависти к Спартаку готов привлечь к расследованию ФИФА...Не "Великолепный" ты, а наоборот
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил Jeck Denielse
    сегодня в 19:52
    Jeck Denielse:
    Ещё в ноябре этот человек предупреждал своих европейских нетрадициалов: «Мы советуем им быть осторожными в любом месте, потому что видим, что там не приветствуются сообщества ЛГБТ. Такой же посыл для темнокожих болельщиков и этнических меньшинств — езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны», — цитирует директора FARE издание Daily Mail. Твиты Джикии удалили ...извинения принесли..... Шаг второй : Мы красится начнём и за ручки держаться чтоб угодить этому мега-толерасту ???? Кто кому в гости едет на ЧМ ????
    Едут к нам,но пусть сначала доедут.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил InKarpinWeTrust
    сегодня в 19:49
    InKarpinWeTrust:
    а зачем тут этот хохлячий клоун-недоносок?
    Ты не прав,русские,украинцы,белорусы братья.Сами народы не при чем в свете сегоднешних реалий.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 19:49
    Ещё в ноябре этот человек предупреждал своих европейских нетрадициалов:
    «Мы советуем им быть осторожными в любом месте, потому что видим, что там не приветствуются сообщества ЛГБТ. Такой же посыл для темнокожих болельщиков и этнических меньшинств — езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны», — цитирует директора FARE издание Daily Mail.

    Твиты Джикии удалили ...извинения принесли.....
    Шаг второй : Мы красится начнём и за ручки держаться чтоб угодить этому мега-толерасту ????

    Кто кому в гости едет на ЧМ ????
    Typoк
    Typoк
    сегодня в 19:49
    Это ли не повод отправить спартак в пердив
    nikolah
    nikolah ответил d_fincher
    сегодня в 19:48
    d_fincher:
    Ну все, теперь у Зенита и ЦСКА новы повод для радости. Везде будут писать, что самый популярный клуб в России - расистский, а Россия - страна расистов. Про "обезьян" и "зулусов" от фэнов Зенита они умалчивают, еще бы.
    держи в курсе
    fantazior
    fantazior
    сегодня в 19:46
    В дружеской среде ничего такого в этом высказывании нет. У меня есть товарищ, чернокожий, так девушка его зовет "ма нигга", а мы кличим "бледным" и "молоко". Не могу сказать что он обижен на нас за это
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