«Спартак» удалил скандальный «твит» Джикии

Пост в «твиттере» «Спартака», наделавший много шума, был удален пресс-службой команды.

Напомним, что ранее в «твиттере» столичного клуба появился пост с видеороликом с тренировки команды, на котором защитник Георгий Джикия, который сегодня был ведущим канала «красно-белых» в данной соцсети, назвал легионеров команды Луиса Адриано и Педро Рошу «шоколадками». Это спровоцировало волну возмущений в англоязычных СМИ, обвинивших действующих чемпионов России в расизме.