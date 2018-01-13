«Атлетико» увёз 3 очка из Эйбара

В поединке 19-го тура Ла Лиги «Атлетико» с любимым для себя счетом переиграл «Эйбар», который до этого в Примере не проигрывал на протяжении 7 игр.
Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа»
«Эйбар» – «Атлетико» – 0:1 (0:1)
Гол: Гамейро 27.
«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Анхель, Капа, Рамис, Иви (Орельяна 46), Хордан (Диоп 73), Дани Гарсия, Инуи, Шарлес (Кике 64), Энрих.
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.
«Атлетико»: Облак, Хименес, Эрнандес, Врсалько, Годин, Партей, Ньигес, Коке, Корреа (Феррейра Карраско 54), Гамейро (Фернандес 69), Гризманн (Торрес 76).
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Иви 10, Рамис 33, Годин 73.
Судья: Матеу Лаос.
В прошлом туре «Атлетико» расправился с «Хетафе».
kloun-f.
Страна: Россия
Город: Калининград
Пол: Мужской
Дата рождения: 07.09.1983
Команда: Барселона (Барселона)
Интересные турниры: Лига Чемпионов, Испания. Примера
**********
Это не фейк ! Реально
kloun-f.
Страна: Россия
Город: Калининград
Пол: Мужской
Дата рождения: 07.09.1983
Команда: Барселона (Барселона)
Интересные турниры: Лига Чемпионов, Испания. Примера
**********
Это не фейк ! Реально
Ждем победы от Севильи 😃
Ждем победы от Севильи 😃