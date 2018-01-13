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«Атлетико» увёз 3 очка из Эйбара

вчера, 22:20
ЭйбарЛоготип футбольный клуб Эйбар0 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В поединке 19-го тура Ла Лиги «Атлетико» с любимым для себя счетом переиграл «Эйбар», который до этого в Примере не проигрывал на протяжении 7 игр.

Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа» 

«Эйбар» – «Атлетико» – 0:1 (0:1)
Гол: Гамейро 27.

«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Анхель, Капа, Рамис, Иви (Орельяна 46), Хордан (Диоп 73), Дани Гарсия, Инуи, Шарлес (Кике 64), Энрих.
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Эрнандес, Врсалько, Годин, Партей, Ньигес, Коке, Корреа (Феррейра Карраско 54), Гамейро (Фернандес 69), Гризманн (Торрес 76).
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Иви 10, Рамис 33, Годин 73.

Судья: Матеу Лаос.

В прошлом туре «Атлетико» расправился с «Хетафе».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 05:39
Поздравляю Атлетико с победой в гостях
cska plus
cska plus
сегодня в 05:35
Эйбар выглядел не хуже матрасников.
REALный Мадрид
REALный Мадрид ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 00:09
Scuderia Ferrari:
А между тем kloun-f. Страна: Россия Город: Калининград Пол: Мужской Дата рождения: 07.09.1983 Команда: Барселона (Барселона) Интересные турниры: Лига Чемпионов, Испания. Примера ********** Это не фейк ! Реально
Не гони на Кениг, плз
REALный Мадрид
REALный Мадрид ответил AktobeBarca
вчера в 23:57
AktobeBarca:
Еле еле, Эйбар не заслужил поражение
Ni hablar ни абляр ничего подобного
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 23:44
А между тем

kloun-f.

Страна: Россия
Город: Калининград
Пол: Мужской
Дата рождения: 07.09.1983
Команда: Барселона (Барселона)
Интересные турниры: Лига Чемпионов, Испания. Примера
**********
Это не фейк ! Реально
RomM84
RomM84
вчера в 23:39
матрасники в который раз отскакивают)))))
REALный Мадрид
REALный Мадрид
вчера в 23:26
Оружейники сделали всё , что могли
REALный Мадрид
REALный Мадрид
вчера в 23:24
Кольчонэрос первый клуб Мадрида похоже. На данный момент по крайней мере
Сине-жёлтый крестоносец
Сине-жёлтый крестоносец
вчера в 23:22
Матрасников с победой! Серебро думаю за вами в этом сезоне!
3ton
3ton
вчера в 23:07
Хороший результат для Реала , конкурент(Эйбар) за 4 место проиграл
Ждем победы от Севильи 😃
AktobeBarca
AktobeBarca
вчера в 22:57
Еле еле, Эйбар не заслужил поражение
egoos
egoos
вчера в 22:35
Жаль...Эйбар бы набрал 30 очков и приблизился бы к основной группе вплотную
Apsny
Apsny
вчера в 22:32
Коса на камень.
alex1990for
alex1990for ответил Forever Atletico de Madrid
вчера в 22:27
Forever Atletico de Madrid:
Первый клуб Мадрида с победой!
поздравляю, истинные короли мадрида)
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
вчера в 22:22
Первый клуб Мадрида с победой!
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