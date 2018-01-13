«Атлетико» увёз 3 очка из Эйбара

В поединке 19-го тура Ла Лиги «Атлетико» с любимым для себя счетом переиграл «Эйбар», который до этого в Примере не проигрывал на протяжении 7 игр.

Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа»

«Эйбар» – «Атлетико» – 0:1 (0:1)

Гол: Гамейро 27.

«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Анхель, Капа, Рамис, Иви (Орельяна 46), Хордан (Диоп 73), Дани Гарсия, Инуи, Шарлес (Кике 64), Энрих.

Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Эрнандес, Врсалько, Годин, Партей, Ньигес, Коке, Корреа (Феррейра Карраско 54), Гамейро (Фернандес 69), Гризманн (Торрес 76).

Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Иви 10, Рамис 33, Годин 73.

Судья: Матеу Лаос.

В прошлом туре «Атлетико» расправился с «Хетафе».