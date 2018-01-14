«Зенит» и «Челси» претендуют на Сарри, в «Наполи» хотят продлить контракт с наставником

В «Наполи» хотят продолжить сотрудничество с главным тренером команды Маурицио Сарри.

Интерес к 59-летнему специалисту приписывают «Зениту» и «Челси», которым, вероятно, предстоит расстаться со своими нынешними наставниками Роберто Манчини и Антонио Конте. В свете этих событий в «Наполи» готовы предложить Сарри улучшенный контракт, увеличив итальянцу зарплату (1.5 млн евро в год) минимум в два раза. При этом партенопейцы рассчитывают прописать в трудовом соглашении с рулевым сумму отступных в размере 8 млн евро, чтобы защитить себя от возможного ухода лучшего тренера Италии в 2017 году в другой клуб.