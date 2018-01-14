Моуриньо: «Может ли МЮ продать Мхитаряна? У каждого игрока есть своя цена»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо дал понять, что без колебаний расстанется с любым игроком команды, если предложение по трансферу будет выгодным для клуба. В частности португалец прокомментировал возможную продажу полузащитника Генриха Мхитаряна.

«Если говорить о Мхитаряне, то я должен рассказать о своем подходе: у каждого игрока есть своя цена. Не имеет значения, кто он, на каком уровне он играет, уровень престижа, статус. У каждого игрока есть своя цена.

Я не один из тех слепых тренеров, которые верят в неприкасаемость игроков, мол, этого футболиста, я никогда не продам. Думаю, что у каждого игрока есть своя цена.

Поэтому, когда трансферное окно открыто, я открыт любым предложениям других клубов, заинтересованных в приобретении наших футболистов, а после уже мы примем решение. Мы решим, правильную цену ли нам предлагают».