«Рубин» в первом контрольном матче зимнего межсезонья сыграет с «Аль-Хамрией»

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что первый контрольный матч в зимнее межсезонье казанская команда сыграет против «Аль-Хамрии».

«В план учебно-тренировочного сбора в Абу-Даби внесены небольшие коррективы – вместо китайского „Шанхай СИПГ“ нашим соперником по первому контрольному матчу будет местный клуб „Аль-Хамрия“. Спарринг, как и было запланировано, состоится 15 января в Джебель-Али и начнется в 16.45 по местному времени (15.45 мск).

„Аль-Хамрия“ базируется в эмирате Шарджа и выступает во втором по значимости дивизионе ОАЭ», - передает пресс-служба.