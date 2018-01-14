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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 3.8 3.7 1.9
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 4:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 3.15 3.65 2.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 0:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург Фонбет 1.42 4.85 6.6
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1:1 Логотип футбольный клуб АнжеАнже Фонбет 1.4 4.75 7.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 10.2 5.5 1.28
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ФИФА: «Мы осуждаем сообщение „Спартака“ в сети Twitter»

сегодня, 15:34

В ФИФА прокомментировали ситуацию с постом «Спартака» в сети Twitter авторства защитника Георгия Джикии - футболист назвал легионеров «красно-белых» «шоколадками», чем спровоцировал обвинения команды в расизме:

«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное на официальной странице московского „Спартака“ в сети Twitter. Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, этому нет места в футболе.

Что касается возможных санкций за этот случай, то решение должен принимать РФС».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:59
Прикольно, пишем мы, а банят спартаковцев! Нервничают что ли?! Почему?
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил sihafazatron
сегодня в 20:54
sihafazatron:
расформировать и дело с концом
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ. КОНИ И ФУТБОЛ НЕ СОВМЕСТИМЫ.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:47
Песня про ФК Спартак (18+) наберите в сети это реальная песня болелы спартака! Здесь её просто сразу уберут, но это реально классная песня!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил Литейный 4
сегодня в 20:44
Литейный 4:
Мыловар тут умывает с его слов всех! Ржу, не могу!
Он мой кумир! Красавец, без таких скучно! Его даже банить не надо, реально радует!
kingoffam
kingoffam ответил Байкал-38
сегодня в 20:39
Байкал-38:
А ты пытаешься меня на бан развести! Красава, от тебя другого и не ожидал! Продолжай радовать меня!!!
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина ответил Литейный 4
    сегодня в 20:38
    Выдать ему большую шоколадную ракету ！
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Дикий мужчина
    сегодня в 20:36
    Дикий мужчина:
    Ого го, сколько пафоса мыловар. Борис гордится тобой несомненно.
    Мыловар тут умывает с его слов всех! Ржу, не могу!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил MALOVAR
    сегодня в 20:36
    MALOVAR:
    Байкал мне дерзит про воспитанников ,но я его крою вкладом клуба в игрока и тут он замолкает ,да я любого питерца заткну ,только потому ,хотябы,что история у моего клуба велика
    А ты пытаешься меня на бан развести! Красава, от тебя другого и не ожидал! Продолжай радовать меня!!!
    kingoffam
    kingoffam
    сегодня в 20:35
    Кони и бомжи даже в баню ходят не за тем,зачем все нормальные люди..Да ещё нам озвучивают здесь свои грязные фантазии.Истинные европейцы.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Роберто Манчини
    сегодня в 20:34
    Роберто Манчини:
    Байкал-38. Мне как человеку который всю жизнь прожил в Москве и МО совсем непонятны твои выпады. Даже московские паровозы так себя не ведут. Ибо не по Сеньке шапка, это если в реальной жизни. В виртуальной. Опять же вопрос, за что, ты. Провинция с Вост. Сибири огрызаешься и дерзишь? Ты ведь на московском дерби 100% то не был ни разу?
    Согласен не был не разу, но думаю, что буду! Но лучше бы ты об этом молчал бы! У нас в стране много кто не был на матчах за которые клубы болеют! Ты этой писаниной унижаешь болельщиков спартака которые болеют но даже в живую своих кумиров не видели! Я лично многих повидал как в союзе так и в российской истории, а некоторые как например Глушаков Ещенко за Иркутск играли! Так ты своих пытаешься унизить или меня задеть? Скорее всего у тебя первое получается!
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    сегодня в 20:33
    Всем Спартаковцам по большому шоколадному зайцу ！
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина ответил MALOVAR
    сегодня в 20:30
    Ого го, сколько пафоса мыловар. Борис гордится тобой несомненно.
    cska.78
    cska.78 ответил Бутсы
    сегодня в 20:29
    Бутсы:
    У вас Манго один через пятьдесят аккаунтов орудует из дня в день, Великолепный, Куприн - самые известные конские самолайкеры. Среди мясных я такого не видел. Среди голубых - Литейный и ещё какой то Амурский. Это при том что я бываю на сайте раз в неделю. Вас видно как на лакмусе.
    Еще как налайкивают сами себя мясные, ты просто видеть этого не хочешь!
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 20:29
    Этой ФИФе уже просто делать нечего.
    До чего же докатилась всемирная футбольная ассоциация, что совершенно безобидному ролику игрока (будем честными сами с собой) совершенно заурядной, по мировым меркам. команды, СТОЛЬКО времени уделять, да ещё и ОСУЖДАТЬ ОФИЦИАЛЬНО!
    Измельчали там все... измельчали...
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 20:26
    Байкал мне дерзит про воспитанников ,но я его крою вкладом клуба в игрока и тут он замолкает ,да я любого питерца заткну ,только потому ,хотябы,что история у моего клуба велика
    kingoffam
    kingoffam ответил Роберто Манчини
    сегодня в 20:26
    Роберто Манчини:
    Мне одному стыдно за Байкал-38?)))
    А мне не стыдно.Я таких переобувальщиков просто презираю..
    RussianHorse
    RussianHorse ответил Бутсы
    сегодня в 20:25
    Бутсы:
    У вас Манго один через пятьдесят аккаунтов орудует из дня в день, Великолепный, Куприн - самые известные конские самолайкеры. Среди мясных я такого не видел. Среди голубых - Литейный и ещё какой то Амурский. Это при том что я бываю на сайте раз в неделю. Вас видно как на лакмусе.
    Алсидес Гаджиев себя постоянно с 3-4 аккаунтов лайкает своих)
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    сегодня в 20:25
    Прямо в глаз шоколадный, бьют Спартак. Позорят мясные страну. Некрасиво.
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 20:24
    Ну не было отродясь в питере футбола ,в Москве был ,а в питере не было ,что тут спорить. Шава великий игрок,уважаю,и в лондоне уважают ,но у меня десяток спартаковцев сходу его кроют)))
    Роберто Манчини
    Роберто Манчини
    сегодня в 20:22
    Байкал-38. Мне как человеку который всю жизнь прожил в Москве и МО совсем непонятны твои выпады. Даже московские паровозы так себя не ведут. Ибо не по Сеньке шапка, это если в реальной жизни. В виртуальной. Опять же вопрос, за что, ты. Провинция с Вост. Сибири огрызаешься и дерзишь? Ты ведь на московском дерби 100% то не был ни разу?
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 20:22
    Кто из питера заиграл в европе ,ребят,дайте цифры))))))
    ПАДРЕ
    ПАДРЕ
    сегодня в 20:22
    То расизм, то файера в дне, то целуются прилюдно и это все Спартак. Тьфу.
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Байкал-38
    сегодня в 20:20
    Байкал,ну давай уже пруфы,кого из питера знают в европе?)))))) умываю и умываю
    Бутсы
    Бутсы ответил cska.78
    сегодня в 20:17
    cska.78:
    Вон кошак клоновод еще Манчини притащил :)))) Квакают больше всех про клоноводство мясные, а у самих этих клонов, как грязи :)
    У вас Манго один через пятьдесят аккаунтов орудует из дня в день, Великолепный, Куприн - самые известные конские самолайкеры. Среди мясных я такого не видел. Среди голубых - Литейный и ещё какой то Амурский. Это при том что я бываю на сайте раз в неделю. Вас видно как на лакмусе.
    Есть медали
    Есть медали
    сегодня в 20:17
    делайте че хотите. Всем пофиг.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил MALOVAR
    сегодня в 20:16
    MALOVAR:
    Байкал,я тебя умыл с головой))) ну хочешь ,а ты смотрю любишь ,я могу еще фамилий накидать ?))))) ну какие воспитанн ки? речь о людях которые росли и прыгали чепез великий клуб ,иди и учи матчать
    А ты тоже такой как на аве, настырный и говоришь своё не смотря на свою не правоту! Умыл? да ладно на таких как говорят не обижаются! Давай весели меня дальше я не против!
    ПАДРЕ
    ПАДРЕ ответил MALOVAR
    сегодня в 20:16
    MALOVAR:
    Байкал,я тебя умыл с головой))) ну хочешь ,а ты смотрю любишь ,я могу еще фамилий накидать ?))))) ну какие воспитанн ки? речь о людях которые росли и прыгали чепез великий клуб ,иди и учи матчать
    Хех. Я вижу обратное. Спартак оптом никто не знал до определенного времени!
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 20:15
    Ладно,не воспитанников ,а тех кто заморал свою карьеру в ...)))
    Роберто Манчини
    Роберто Манчини
    сегодня в 20:13
    Коукалова, так приедешь ко мне на удельную или нет?))))
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Байкал-38
    сегодня в 20:13
    Байкал,я тебя умыл с головой))) ну хочешь ,а ты смотрю любишь ,я могу еще фамилий накидать ?)))))
    ну какие воспитанн ки? речь о людях которые росли и прыгали чепез великий клуб ,иди и учи матчать
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