ФИФА: «Мы осуждаем сообщение „Спартака“ в сети Twitter»

В ФИФА прокомментировали ситуацию с постом «Спартака» в сети Twitter авторства защитника Георгия Джикии - футболист назвал легионеров «красно-белых» «шоколадками», чем спровоцировал обвинения команды в расизме:

«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное на официальной странице московского „Спартака“ в сети Twitter. Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, этому нет места в футболе.

Что касается возможных санкций за этот случай, то решение должен принимать РФС».