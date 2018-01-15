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Промес: «Канчельскис просто не понимает, что несет»

сегодня, 19:06

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ответил бывшему игроку сборной России Андрею Канчельскису, который ранее заявил, что голландец пожизненно останется в московском клубе, а уровень условного «Ливерпуля» не потянет.

«Этот парень просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы. Нельзя просто объяснять это тем, что „Промес играет в чемпионате России“. Почему же тогда никто здесь не показывает того, что показываю я?

Не знаю, в чем его проблема (Канчельскиса). Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: „О, мне нравится Промес“, и ему стало завидно?

Давайте перечислим сильные российские клубы. Только их. ЦСКА? В этом сезоне я забивал им дважды. „Краснодар“? То же самое. „Зенит“? И ему забивал. „Локомотив“? Забивал. Это слабые команды, что ли? Этот эксперт может говорить, что хочет. Его право. Он хочет популярности. Но я экспертом его не считаю.

Не забиваю я „Амкару“ – и начинается... Посмотрели бы хоть мою статистику, что ли. Она не врет. А этот парень что-то болтает про „уровень“. Получается, он считает, что РФПЛ – это ерунда? Или что?»

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Все комментарии
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 21:13
А сколько Промес забил Ливерпулю?
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 21:12
Что за чепуху он (Промес) несёт? И обратите внимание Канчельскис говорил это почти пол года назад! Неужели Промес всё это время думал, что сказать?
А если отвечать, то Промесу хотя бы надо поиграть на уровне Канчельскиса, а потом уже, что то говорить, а свой уровень Промес показал в Еврокубках и в матчах за сборную! везде провал!!!
Великолепный
Великолепный ответил Крейсер
сегодня в 21:12
Крейсер:
В Лиге Чемпионов вам противостоял не безбашенный Ливерпуль, а расчётливый Манчестер, который проснулся на 3 минуты, поздравил Сухоряна и снова уснул. А Ливерпуль бежал вперёд до самой последней минуты. Но ты опять соскакиваешь на косвенные факты. А вот если взять личную встречу Спартака и ЦСКА, то красно-синее туловище на Открывашке порвали как газету в нужнике.
красно-белых унизили на "Энфилде" еще хуже, чем в 2002 году, когда они проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
К середине первого тайма у меня появилось ощущение дежавю. Все то же самое было 15 лет назад, осенью 2002 года. Тоже "Ливерпуль". Тоже "спартак". Тоже "Энфилд".
Тогда были 5:0, которые легко могли превратиться и в шесть, и в восемь. Над спартаком издевались так, что на следующий день одна из английских газет вышла под крайне обидным, но, увы, справедливым заголовком "С родины водки к нам приехал абсолютный мусор".
А на счет того, что красно-синее на Открывашке порвали, как газету 0:4, конечно помню.
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 21:10
Молодца, Антон, врезал кОнцелкину. Погодите, Квинси ещё чуток русский подучит, всем достанется.
proezd2
proezd2
сегодня в 21:10
6:0 от лягущек могут только черти получать.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Крейсер
сегодня в 21:08
Крейсер:
В Лиге Чемпионов вам противостоял не безбашенный Ливерпуль, а расчётливый Манчестер, который проснулся на 3 минуты, поздравил Сухоряна и снова уснул. А Ливерпуль бежал вперёд до самой последней минуты. Но ты опять соскакиваешь на косвенные факты. А вот если взять личную встречу Спартака и ЦСКА, то красно-синее туловище на Открывашке порвали как газету в нужнике.
Я смотрел тот матч на работе. кони забили от чьей то 63, как обычно, Манчестер включился на 2 минуты, накидал и забыл. У них было дерби с Сити.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 21:08
Да у него и бабы-то нет.
Отвлекать некому.
Злобный как хорёк.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:07
Ребята!
Не подскажите кого намедни приняли на 9:1....)
Крейсер
Крейсер ответил Великолепный
сегодня в 21:06
Великолепный:
Стыдно всегда только за тарасовских! ЦСКА в Лиге Чемпионов - 9 очков 7партак - 0:7 и позор на Российский футбол!
В Лиге Чемпионов вам противостоял не безбашенный Ливерпуль, а расчётливый Манчестер, который проснулся на 3 минуты, поздравил Сухоряна и снова уснул. А Ливерпуль бежал вперёд до самой последней минуты.
Но ты опять соскакиваешь на косвенные факты.
А вот если взять личную встречу Спартака и ЦСКА, то красно-синее туловище на Открывашке порвали как газету в нужнике.
LOpp
LOpp ответил blitz
сегодня в 21:06
blitz:
Канчельских попал в цель, раз у Промески так забомбило.
    Великолепный
    Великолепный ответил Игорь Копытько
    сегодня в 21:05
    Игорь Копытько:
    ладушки было приятно пообщатся но пойду к телеку ,до новых встреч
    Давай! до встречи!))
    Игорь Копытько
    Игорь Копытько ответил Великолепный
    сегодня в 21:05
    Великолепный:
    Стыдно всегда только за тарасовских! ЦСКА в Лиге Чемпионов - 9 очков 7партак - 0:7 и позор на Российский футбол!
    ладушки было приятно пообщатся но пойду к телеку ,до новых встреч
    Великолепный
    Великолепный ответил AntiherQ1488
    сегодня в 21:05
    AntiherQ1488:
    Тогда почему ты это все пишешь?)
    Что это?
    proezd2
    proezd2 ответил Крейсер
    сегодня в 21:04
    шо опять проткнули!?
    кто?
    Квинси?
    Великолепный
    Великолепный ответил Игорь Копытько
    сегодня в 21:04
    Игорь Копытько:
    как не крути а перед новым годом мы вам подарок сделали и кто вам забил?так что не надо ля ля ,вот что вас гнобит, Промес вам как кость в горле!!!
    Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Великолепный
    сегодня в 21:03
    Великолепный:
    Ахахаха! Собаки лают караван идет!))
    Тогда почему ты это все пишешь?)
    proezd2
    proezd2
    сегодня в 21:03
    Тоха он шкура.
    Томик
    Томик
    сегодня в 21:02
    У Промеса есть недостатки, конечно, но вряд ли он разговаривает как тупой гопник. Такое впечатление, что переводил Заболотный.
    Великолепный
    Великолепный ответил AntiherQ1488
    сегодня в 21:02
    AntiherQ1488:
    Я даже об этом и не знал, пока вы тут шабаш не устроили. Знал бы - гонял вас как собак)
    Ахахаха! Собаки лают караван идет!))
    Великолепный
    Великолепный ответил Крейсер
    сегодня в 21:01
    Крейсер:
    Кто закидывал?? Салах и Коутиньо? А они в ЦСКА уже? Я понимаю почему ты всегда в пример приводишь не свою команду а другие. Потому что за свою тебе стыдно. Кстати, Сухоряна уже заштопали?
    Стыдно всегда только за тарасовских!
    ЦСКА в Лиге Чемпионов - 9 очков
    7партак - 0:7 и позор на Российский футбол!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Великолепный
    сегодня в 21:01
    Великолепный:
    0:7 теперь ваш! С чем вас и поздравляю!))
    Я даже об этом и не знал, пока вы тут шабаш не устроили. Знал бы - гонял вас как собак)
    Игорь Копытько
    Игорь Копытько ответил Великолепный
    сегодня в 21:01
    Великолепный:
    Ахаха! А как себе ладошками заносил любовник штанг! Уже забыл? Красивый он пятый гол себе занес!))
    как не крути а перед новым годом мы вам подарок сделали и кто вам забил?так что не надо ля ля ,вот что вас гнобит, Промес вам как кость в горле!!!
    Крейсер
    Крейсер ответил Слайш
    сегодня в 21:01
    Слайш:
    у этого квинси слишком раздуто самомнение )
    В чём он не прав?
    Кто лучше Промеса?
    Статистика однозначно говорит, что Промес на данный момент - лучший?
    Великолепный
    Великолепный ответил AntiherQ1488
    сегодня в 21:00
    AntiherQ1488:
    Кто вас гонял по 0:6 от Марселя?) Прошлый рекорд - был ваш.
    0:7 теперь ваш! С чем вас и поздравляю!))
    Крейсер
    Крейсер ответил Великолепный
    сегодня в 20:59
    Великолепный:
    А вот плюшевый и любовник штанг, и слышали и видели, как им пятерочку и семерочку закидывали!))
    Кто закидывал??
    Салах и Коутиньо? А они в ЦСКА уже?
    Я понимаю почему ты всегда в пример приводишь не свою команду а другие. Потому что за свою тебе стыдно.
    Кстати, Сухоряна уже заштопали?
    Слайш
    Слайш
    сегодня в 20:58
    у этого квинси слишком раздуто самомнение )
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Великолепный
    сегодня в 20:58
    Великолепный:
    Точно по 1:18 и 0:7 вас никто из наших не догонит!))
    Кто вас гонял по 0:6 от Марселя?) Прошлый рекорд - был ваш.
    Великолепный
    Великолепный ответил Игорь Копытько
    сегодня в 20:56
    Игорь Копытько:
    вашего ихаря по ляпам никто не догонит
    Точно по 1:18 и 0:7 вас никто из наших не догонит!))
    Великолепный
    Великолепный ответил Крейсер
    сегодня в 20:56
    Крейсер:
    А вот Сухорян хорошо, и слышал, и видел, как ему команда со 112-го места в крайнем туре трёху отгрузила.
    А вот плюшевый и любовник штанг, и слышали и видели, как им пятерочку и семерочку закидывали!))
    Игорь Копытько
    Игорь Копытько ответил Великолепный
    сегодня в 20:55
    Великолепный:
    Ахаха! А как себе ладошками заносил любовник штанг! Уже забыл? Красивый он пятый гол себе занес!))
    вашего ихаря по ляпам никто не догонит
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