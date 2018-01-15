Промес: «Канчельскис просто не понимает, что несет»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес ответил бывшему игроку сборной России Андрею Канчельскису, который ранее заявил, что голландец пожизненно останется в московском клубе, а уровень условного «Ливерпуля» не потянет.

«Этот парень просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы. Нельзя просто объяснять это тем, что „Промес играет в чемпионате России“. Почему же тогда никто здесь не показывает того, что показываю я?

Не знаю, в чем его проблема (Канчельскиса). Может, он просто смотрел телевизор, а мимо проходила жена, увидела матч и сказала: „О, мне нравится Промес“, и ему стало завидно?

Давайте перечислим сильные российские клубы. Только их. ЦСКА? В этом сезоне я забивал им дважды. „Краснодар“? То же самое. „Зенит“? И ему забивал. „Локомотив“? Забивал. Это слабые команды, что ли? Этот эксперт может говорить, что хочет. Его право. Он хочет популярности. Но я экспертом его не считаю.

Не забиваю я „Амкару“ – и начинается... Посмотрели бы хоть мою статистику, что ли. Она не врет. А этот парень что-то болтает про „уровень“. Получается, он считает, что РФПЛ – это ерунда? Или что?»