У «Спартака» нет конкурентов по Вериссимо

«Спартак» - единственный клуб, который ведет переговоры по защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо. Об этом сообщил член совета директоров по управлению бразильским клубом Рафаэль Вита.

«На сегодняшний день могу сказать, что „Сантос“ продолжает переговоры со „Спартаком“ относительно трансфера Вериссимо. В данный момент московский клуб является единственным, кто проявляет предметный интерес и ведет переговоры по трансферу. Также сегодня было сделано предложение, которое совет директоров рассмотрит в ближайшие два дня и проведет еще один раунд переговоров, по итогам которых будет видна дальнейшая ситуация вокруг перехода футболиста.

Сегодня мы провели встречу с агентом игрока, на которой выслушали пожелания представителя футболиста. Я уже говорил, что игрок готовится к встрече с „Линенсе“ и попросил доводить до него только ключевые сведения относительно его дальнейшей судьбы».

Действующий контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до июля 2022 года. По слухам, бразильский клуб хочет за футболиста не менее 10 млн евро.