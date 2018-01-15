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У «Спартака» нет конкурентов по Вериссимо

сегодня, 20:27

«Спартак» - единственный клуб, который ведет переговоры по защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо. Об этом сообщил член совета директоров по управлению бразильским клубом Рафаэль Вита.

«На сегодняшний день могу сказать, что „Сантос“ продолжает переговоры со „Спартаком“ относительно трансфера Вериссимо. В данный момент московский клуб является единственным, кто проявляет предметный интерес и ведет переговоры по трансферу. Также сегодня было сделано предложение, которое совет директоров рассмотрит в ближайшие два дня и проведет еще один раунд переговоров, по итогам которых будет видна дальнейшая ситуация вокруг перехода футболиста.

Сегодня мы провели встречу с агентом игрока, на которой выслушали пожелания представителя футболиста. Я уже говорил, что игрок готовится к встрече с „Линенсе“ и попросил доводить до него только ключевые сведения относительно его дальнейшей судьбы».

Действующий контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до июля 2022 года. По слухам, бразильский клуб хочет за футболиста не менее 10 млн евро.

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 21:11
Байкал Иркутск:
Заголовок можно было бы и такой сделать : "Лукас Вериссимо никого не интересует, кроме Спартака".
Там тебя спрашивали, про локо и Ещенко.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 21:06
Теперь каждый его привоз трибуны будут кричать БЕЛИССИМО!!!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 21:05
Заголовок можно было бы и такой сделать : "Лукас Вериссимо никого не интересует, кроме Спартака".
1asss
1asss
сегодня в 21:01
для Спартака это хорошо, выстрелит срубят бабла, нет, не велика потеря
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил Шуnя771
сегодня в 21:00
Шуnя771:
Есть желающие... итальянцы...
Это провокация, хотят поднять цену. НЕ ведитесь.)
Привет, дружище!
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 20:59
Оно и понятно. Кто это такой? Кому он нужен?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Шуnя771
сегодня в 20:59
Ну а в статье пишут, что нет только Спартак.
Шуnя771
Шуnя771 ответил Владимир_Спартак
сегодня в 20:57
Владимир_Спартак:
Немного настораживает, что нет интереса со стороны других клубов а цена в 10.
Есть желающие... итальянцы...
proezd2
proezd2
сегодня в 20:57
куда они денутся абезьяны..
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Владимир_Спартак
сегодня в 20:55
Владимир_Спартак:
Да видимо не плох Вериссимо, но пока дела делают по его продаже Спартак сборы без него. Нам на концовку нужен защитник опытный, а его на следующий сезон наигрывать Почему на Рауша не обращают внимания. Хороший, рабочий защитник.
Не знаю, я не отвечаю за трансферы)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:53
Да видимо не плох Вериссимо, но пока дела делают по его продаже Спартак сборы без него. Нам на концовку нужен защитник опытный, а его на следующий сезон наигрывать Почему на Рауша не обращают внимания. Хороший, рабочий защитник.
Мельгарехо
Мельгарехо ответил cska plus
сегодня в 20:50
cska plus:
Нет, не пойдёт, совсем даже не негр.
то ли дело арийцы Олонаре и Витиньо
ДСА
ДСА
сегодня в 20:50
То ли переоценен, то ли недооценен
cska plus
cska plus
сегодня в 20:49
Нет, не пойдёт, совсем даже не негр.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Владимир_Спартак
сегодня в 20:48
Владимир_Спартак:
Немного настораживает, что нет интереса со стороны других клубов а цена в 10.
Промес тоже был ноунеймом из Твенте или откуда его там взяли, а щас топ 1 в РФПЛ. Таким был бы и Ромуло, если б его ростовские костоломы не сломали.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:47
Пока даем хорошие деньги - пакуйте!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:46
Немного настораживает, что нет интереса со стороны других клубов а цена в 10.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 20:46
К Джикии в одну комнату.
Ручным будет.
oFANATo
oFANATo ответил blitz
сегодня в 20:40
blitz:
Только Вериссимо не горит желанием переходить в тарасовку.
После 0:7 тяжело решиться на переход!
blitz
blitz
сегодня в 20:38
Только Вериссимо не горит желанием переходить в тарасовку.
mat73
mat73
сегодня в 20:36
Вериссимо быть в Спартаке! Все дороги ведут в Москву!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 20:32
Вот и давайте его сюда! Цену набивают.
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